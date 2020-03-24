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Новые дыры в бюджете: Печерский суд обязал "ПриватБанк" вернуть Суркисам 200 млн долларов

17:40
Суркисы победили в тяжбе против ПриватБанка - фото 1
Суркисы победили в тяжбе против ПриватБанка

Пока Кабмин судорожно ищет средства на борьбу с пандемией коронавируса, параллельно с этим закупая не те тесты для диагностики, запонки и сувенирное Скифское золото, суды продолжают решать вопросы олигархов в тяжбе по делу "Привата".

Во вторник, 24 марта, судья Печерского райсуда Вячеслав Пидпалый обязал государственный банк выплатить более 200 миллионов долларов братьям Суркисам.

ПриватБанк выплатил Коломойскому десятки миллионов

Адвокаты олигархов вместе со служителем Фемиды добились того, чтобы не перекрашивающиеся регионалы получили огромные деньги с процентами.

Так, "Приват" обязали выплатить средства, которые были размещены Игорем и Григорием Суркисами на счетах кипрского филиала ПриватБанка в 2012-2014 годах, приплюсовав все дивиденды от депозитов вплоть до сегодняшнего дня.

Примечательно, что деньги во время национализации банка были отмечены как сомнительные, поэтому кризисное руководство из НБУ решило обратить их в инвестпортфель финансового учреждения. Само собой, Суркисы на такое решение обиделись, и включили все свои связи.

В 2018-м ПриватБанк выплатил им более миллиарда гривен для урегулирования спора, но минфин такое положение дел не устраивало, ведь государство на самом деле не было должно платить олигархам ни копейки. Чиновники подали иск на решение о выплате в Верховный Суд. Откатить договор не получилось, но теперь же братья-предприниматели получат свои деньги сполна.

Как известно, в 2016-м году НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывшими владельцами 5,5 миллиарда долларов рефинансирования. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами. В то же время олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но сделать это не мог аж до тех пор, пока в лидеры президентской гонки не выбился подконтрольный ему Владимир Зеленский. Тогда же один суд за другим начал принимать решения в пользу Коломойского. Кроме того, олигарх сумел добиться снятия с себя личных обязательств по возвратам многих кредитов, полученных его предприятиями.

Сначала служители Фемиды признали, что банк перед национализацией был платежеспособным, а, следовательно, национализация была "незаконной". Затем с олигарха сняли ответственность за невозврат государству взятых под личные гарантии кредиты. Речь идет о миллиардах гривен.

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ПриватБанк Григорий Суркис Игорь Суркис Игорь Коломойский Новости
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