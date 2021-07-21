Новостройки Одессы: преимущества первичного жилья

Одесса - настоящая черноморская жемчужина, которая манит всех, кто хочет жить у моря и в то же время наслаждаться всеми прелестями большого города.

Тем более, что в последние годы здесь предлагается действительно широкий выбор недвижимости, а количество возводимых домов только растет. При этом многие покупатели обращают внимание на однокомнатные квартиры в новостройках Одессы от компании Будова. А все потому, что они имеют много действительно интересных преимуществ.

Прежде всего это стоимость. Такую покупку вполне может позволить себе молодая семья, которая пока что планирует только одного ребенка. Новостройки - это улучшенная планировка и увеличенная площадь, так что тесно там точно не будет. Особенно выгодной будет покупка на начальных стадиях возведения, при этом чем ближе к моменту введения в эксплуатацию, тем дороже становится квадратный метр. Так что это еще и привлекательное финансовое вложение.

Вторая причина, по которой однокомнатные квартиры в Одессе покупаются именно в новостройках - то юридическая чистота. Покупатель становится первым владельцем квартиры и может быть полностью уверен в том, что никто не заявит на нее свои права. Естественно, потребуется проверить застройщика, но это мелочи.

Многие покупатели считают, что купить жилплощадь в хорошем районе можно только в старом фонде, но Одесса полностью опровергает это мнение: новостройки здесь возводятся везде всюду. Так что потенциальному покупателю достаточно определиться с районом, остальное будет совсем просто. И в результате покупатель получит квартиру не в ветшающем здании с сомнительными коммуникациями, а в новом и качественном. К тому же в большинстве квартир уже сделана черновая отделка, а это означает существенную экономию на ремонте.

Таким образом, при выборе квартиры в новостройке следует обращать внимание на несколько важных аспектов. Первый и самый главный - это репутация застройщика, далее идут месторасположение, площадь и планировка, а также стоимость. На самом деле исполнить свою мечту и приобрести квартиру в Одессе вполне возможна, если выбрана новостройка, поскольку такое жилье сочетает в себе комфорт и доступную стоимость.

Кроме того, приобрести жилплощадь можно в рассрочку или в кредит с выгодной процентной ставкой, чем пользуются многие граждане Украины и иностранцы, а среди них спрос на одесские квартиры стабильно растет.