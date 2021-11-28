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Новий штам коронавірусу "Омікрон": кому варто хвилюватися

Вчера, 21:20
Омікрон - нова напасть - фото 1
Омікрон - нова напасть

Медики з Південно-Африканської Республіки (ПАР) назвали молодих людей найбільш вразливою групою для омікрон-штаму коронавірусу SARS-CoV-2.

У країні стурбовані швидким поширенням нового варіанту вірусу серед молодих людей.

Повідомляється, що в лікарні надходить заражена новим штамом COVID-19 молодь у віці 20-30 років. Вони в основному невакциновані (на 65 відсотків).

За словами керівника відділення інтенсивної терапії лікарні поселення Соуето на південно-західній околиці Йоганнесбурга Рудо Матіви, якщо захворюваність продовжить зростати, можуть виявитися перевантажені медичні установи.

Новий штам коронавірусу назвали "Омікрон". Вперше його виявили на початку листопада, його "батьківщиною" вважається Ботсвана. Він одразу став мемом і потрапив у тренди інтернету - втомлені морально та фізично пандемією люди сприйняли цю напасть як чергову кару та почали ширит и різноманітні чутки про "Омікрон".

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УНІАН
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