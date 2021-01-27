Новий голова Держдепу США ненавидить Росію

Ентоні Блінкен - голова Держдепу

Сенат США у вівторок, 26 січня, затвердив Ентоні Блінкена на пост держсекретаря. Блінкен відомий як послідовний критик агресивної політики Москви.

Блінкен буде відповідати за зовнішю політику США.

На користь його кандидатури проголосували 78 сенаторів, проти - 22. Для затвердження на пост держсекретаря Блінкен повинен був набрати щонайменше 50 з 100 голосів сенаторів.

Президент США Джо Байден запропонував призначити Ентоні Блінкена главою Держдепартаменту в кінці листопада.

58-річний Блінкен - давній соратник Байдена. Раніше він працював з іншими президентами-демократами: був одним з спічрайтерів в адміністрації Білла Клінтона і заступником держсекретаря - в адміністрації Барака Обами.

Блінкен відомий як прихильник жорстких заходів у відносинах з Росією. Він, зокрема, обіцяв, що адміністрація Байдена буде протистояти російському президенту Володимиру Путіну і його агресії. Він лобіював санкції проти агресора у 2014 році.