"Новенька" - Новый канал снимает свою "Школу"

"Новенька" Снова в школу / Пресс-служба Нового канала

Невероятный успех сериала "Плюсов" про школу с одноименным названием побудил и другие украинские каналы развивать тему. В минувшие выходные стартовали съемки сериала "Новенька" от "Нового канала"

"Новенька" - это 20 серийный телефильм, который снимают совместно "Новый канал" и FILM.UA, о чем информирует пресс-служба медийщиков.

Жанр - не совсем обычный для сериалов про школьников - молодежная мелодрама с элементами детектива. Герои фильма – ученики элитной школы, их родители и учителя, а также полицейские, ведущие в школе секретное расследование.

Действие разворачивается в школе для детей очень богатых родителей, куда против своей воли попадает Вера, девушка из бедной семьи. У нее есть тайное задание от полиции, которое она вынуждена выполнять в связи со своими личными обстоятельствами. Девушка тут же оказывается в центре запутанной детективной интриги и школьных конфликтов. Но, главное, ее ждет настоящая первая любовь. Трудности интеграции, взросления, отношения с родителями и учителями. Деньги, статус, лидерство, любовь и, конечно же, дружба – героям сериала придется решать не только детские, но и вполне «взрослые» проблемы.

Съемки сериала Новенька стартовали 22 июня 2019 - премьера осенью

Старшеклассников в сериал играют молодые актеры, студенты театральных вузов. Кастинги длились около полугода и, по признанию режиссера, были настоящей «Фабрикой звезд», где победили лучшие из лучших. Главные роли в сериале исполнят Егор Козлов, Анастасия Нестеренко, Евгений Лисничий, Ярослав Шахторин, Катерина Дичка, Ирина Макарова и другие.

Работа кипит. Уже

Изюминкой проекта стала музыка – ее в сериале будет много, именно она объединяет «обычного» подростка Веру и главного «мажора» школы, в которого она влюбилась. Саундтреком к сериалу станут песни кумира школьников - певца Melovin, более того, певец станет голосом главного героя, когда тот будет петь в кадре.

Премьера сериала «Новенька» – уже осенью на Новом канале.