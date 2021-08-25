Німецький суд зробив дуже боляче путінському "Північному потоку"

ЄС робить Путіну бо-бо / Кремлін_ру

25 серпня німецький суд поставив у шпагат путінський "Північний потік-2".

Вищий земельний суд у Дюссельдорфі відхилив позов компанії Nord Stream 2 AG і став на бік Федерального агентства мереж ФРН.

Таким чином "Північний потік-2" має діяти з урахуванням усіх норм і вимог Третього енергетичного пакету ЄС.

Зокрема це передбачає анбандлінг газогону та створення незалежної від "Газпрому" компанії-оператора.

ЄС вимагає, аби виробник і постачальник були різними компаніями з низкою серйозних критеріїв незалежності.

Таким чином, для управління "Північним потоком-2" має бути створена нова незалежна від "Газпрому" компанія, яка контролюватиметься європейськими органами влади, а також саме вона визначатиме вартість транспортування газу — у погодженні з регуляторами ЄС.

Крім того, новий оператор буде контролювати можливість доступу до газогону третіх сторін: якщо компанія з ЄС захоче придбати газ у Центральній Азії і для доставки скористатися "Північним потоком-2" оператор не зможе відмовити, а у разі протидії цьому "Газпромом" має обмежити російській стороні доступ до повних потужностей газогону.

Це зовсім не відповідає планам Росії шантажувати Європи "холодом" і є таким собі "захистом від дурня", що його розробили в ЄС на випадок чергового приступу величі у Москві.