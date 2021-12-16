Німеччина мінімум на півроку заблокувала "Північний потік-2"

Росії передали "привіт" / Газпром

Німці підготували Путіну сюрпріз під ялинку.

Німецький регулятор 16 грудня заявив, що позитивного рішення про сертифікацію не буде ухвалено у першій половині 2022 року.

Про це повідомляє Вloomberg.

Німецька мережева агенція повідомляє, що операційна компанія NORD STREAM 2 вимагає перегляду операційної діяльності відповідно до законодавства.

Таким чином, заспуск газогону відкладається як мінімум до літа.

Це відповідь Європи на викручування рук з боку Путіна.

Росія восени 2021 року влаштувала газову кризу й шантажувала Європу холодом, щоб прискорити запуск "Північного потоку-2", який би фактично вбив український транзит.

Через це ціни на газ у Європі сягнули 2000 євро й Путін вже потирав руки, але в Німеччині змінилася влада й замість м'якої Меркель на чолі країни стали соцдеми та "зелені", які вирішили дати Росії достойну відповідь.