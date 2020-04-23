Ник Вуйчич "поддержал" Шария: И попросил прощения – ВИДЕО

Ник Вуйчич поддержал Шария: И попросил прощения – ВИДЕО

Анатолий Шарий похвастался поддержкой Ника Вуйчича. Но что-то пошло не так.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

На днях Анатолий Шарий выложил видео поддержки Ника Вуйчича. Прославленный тренер по мотивации заявил следующее:

"Анатолий Шарий, это Ник Вуйчич и я слышал про твой блог, и как ты пытаешься вдохновлять людей... Я просто хочу, чтобы ты знал: продолжай".

Однако есть один нюанс. Шарий заплатил за это обращение 149 долларов. После поднявшегося резонанса в сети, Ник Вуйчич решил попросить прощения.

"Дорогие друзья в России и Украине. Приношу извинения за необоснованное использование видео в политических целях. Вы знаете меня, я люблю всех людей и я никогда не хотел, чтобы меня использовали в политической агитации. Простите меня. Я буду осторожнее и в будущем будут тщательнее проверять информацию. Люблю вас всех", - заявил Ник Вуйчич.

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