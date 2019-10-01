Нидерланды попросили Кремль помочь найти террориста Цемаха

Нидерланды хотят допросить Цемаха

После того, как Украина выдала русским единственного задержанного подозреваемого в причастности к гибели 298 человек во время крушения "Боинга" Малайзийских авиалиний, голландские прокуроры решили обратиться за помощью к России.

Само собой, никакого толку от запросов на выдачу боевика или призывов официальной Москвы посодействовать наказать виновных, ни к чему не приведут.

Тем не менее Нидерланды пытаются достать человека, который, де-факто, находился в руках правосудия.

Во вторник, 1 октября, в российскую прокуратуру пришло письмо из Амстердама с просьбой посодействовтаь в поиске Владимира Цемаха.

Об этом сегодня заявил посол Нидерландов в РФ Роб Свартбол:

- Недавно состоялся обмен между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него.

Слова дипломата свидетельствуют о том, что все рассказы Зе команды о допросе Цемаха были ложью. Террориста, возможно, и опрашивали, но не члены международной следственной группы.

Напомним, боевика "ДНР", который был причастен к сбитию "Боинга", вывозили вс оккупированной территории в Киев силами ССО, а в ходе спецоперации погиб как минимум один спецназовец. Тем не менее, по требованию Кремля и вопреки наставлениям Европы у Зеленского включили Цемаха в список террористов на обмен и выдали русским.

Напомним, суд над военными преступниками, причастными а гибели 298 ни в чем не повинных людей, начнётся 9 марта 2020-го в Гааге, а для подготовки обвинения материалы проведённого украинской стороной расследования были переданы Нидерландам.

Привлечь путинских преступников к ответственности в рамках международного трибунала оказалось невозможно из-за блокировки этого решения Россией.

Путин и его свора прикрывают себя же, поскольку сбитие гражданского рейса зенитно-ракетным комплексом "Бук" планировали именно в Москве. Только вместо самолёта, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур в качестве цели должен был оказаться самолёт "Аэрофлота". Впрочем, зенитчики из 53-й зенитной ракетной бригады ошиблись и убили летевших на другом самолете людей. На борту самолета находились 298 человек. Все они погибли.