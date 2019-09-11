Цемах был подозреваемым: Нидерланды обвинили Украину в выдаче русским убийцы рейса MH17

Цемах значится в уголовном деле в статусе подозреваемого

Голландские следователи, которым наша страна передала все материалы уголовного дела после фактического завершения работы международной группы по крушению "Боинга" Малайзийских авиалиний, переквалифицировали боевика "ДНР" Владимира Цемаха из свидетелей в подозреваемые.

Об этом в интервью Deutsche Welle заявила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

По ее словам, у Зеленского были в курсе того, что Цемаха нельзя выпускать из тюрьмы, а об обязательствах Украины сотрудничать в попытках найти ответственных за гибель 198 человек руководство нашей страны предупреждали еще до обмена пленных на террористов.

"С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И, отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание", - подчеркнула Пири.

Депутат Европарламента также заявила о том, что статус Цемаха подтверждается Международной следственной группой и нидерландским прокурором, которые распространили соответствующее письмо.

Сам же убийца-отпущенец уже прибыл в Снежное, куда его оперативно отпустили русские. Таким образом, Кремль будет заявлять, что "не имеет контроля над "ДНР" и не может способствовать выезду Цемаха на допросы и в суд. Более того, высоки шансы, что террориста попросту ликвидируют.

Напомним, боевика "ДНР", который был причастен к сбитию "Боинга", вывозили вс оккупированной территории в Киев силами ССО, а в ходе спецоперации погиб как минимум один спецназовец. Тем не менее, по требованию Кремля и вопреки наставлениям Европы у Зеленского включили Цемаха в список террористов на обмен и выдали русским.