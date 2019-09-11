Цемах был подозреваемым: Нидерланды обвинили Украину в выдаче русским убийцы рейса MH17
Голландские следователи, которым наша страна передала все материалы уголовного дела после фактического завершения работы международной группы по крушению "Боинга" Малайзийских авиалиний, переквалифицировали боевика "ДНР" Владимира Цемаха из свидетелей в подозреваемые.
Об этом в интервью Deutsche Welle заявила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.
По ее словам, у Зеленского были в курсе того, что Цемаха нельзя выпускать из тюрьмы, а об обязательствах Украины сотрудничать в попытках найти ответственных за гибель 198 человек руководство нашей страны предупреждали еще до обмена пленных на террористов.
"С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И, отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание", - подчеркнула Пири.
Депутат Европарламента также заявила о том, что статус Цемаха подтверждается Международной следственной группой и нидерландским прокурором, которые распространили соответствующее письмо.
Сам же убийца-отпущенец уже прибыл в Снежное, куда его оперативно отпустили русские. Таким образом, Кремль будет заявлять, что "не имеет контроля над "ДНР" и не может способствовать выезду Цемаха на допросы и в суд. Более того, высоки шансы, что террориста попросту ликвидируют.
Напомним, боевика "ДНР", который был причастен к сбитию "Боинга", вывозили вс оккупированной территории в Киев силами ССО, а в ходе спецоперации погиб как минимум один спецназовец. Тем не менее, по требованию Кремля и вопреки наставлениям Европы у Зеленского включили Цемаха в список террористов на обмен и выдали русским.