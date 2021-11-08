Невакцинованих українців почали відстороняти від роботи

На роботу вакцинованим / Кабмін

Від понеділка, 8 листопада, в Україні відсторонятимуть від роботи без збереження зарплати чиновників та працівників освітніх закладів, які відмовляються вакцинуватися.

Згідно з чинним законодавством, вони будуть відсторонені. Для цього, керівник, директор освітнього закладу робить внутрішній наказ, яким відстороняються на період карантину люди, які не мають принаймні одного щеплення проти коронавірусної хвороби", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ТСН.

Ляшко повідомив, що минулого тижня мав "велику дискусію" з представниками профспілок і "говорив з ними відверто". "Профспілки хочуть право на роботу. А я кажу, що хочу забезпечити право на життя", - додав він.

8 листопада набуває чинності наказ МОЗ про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації.

Це працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх терпідрозділів, місцевих держадміністрацій і їхніх структурних підрозділів, а також закладів вищої післядипломної, фахової, передвищої, професійної, дошкільної, позашкільної освіти й наукових установ, незалежно від форми їхньої власності.

Працівники вищевказаних організацій, які не матимуть щеплення проти COVID-19, з 8 листопада будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до того моменту, поки не вакцинуються.

Не будуть відсторонені особи, які мають довідку про протипоказання до вакцинації, або довідку, що перехворіли на COVID-19, або отримали принаймні одну дозу вакцини.