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Netflix запускает сериал про Конана-варвара

17:00
Конан - жив - фото 1
Конан - жив

Любимый многими фентази-герой - знаменитый киммериец Конан-варвар в скором времени вновь может оказаться на экранах.

Пробудить легенду из долгой спячки решили в Netflix. Стриминг-гигант выкупил права на экранизацию истории Конана-варвара и теперь готовит к запуску сериал, а дальше как пойдет - в случае успеха возможны также полнометражный фильм и анимация. Благо, у создателя героя - Роберта Говарда - была куча идей и еще больше последователей и подражателей.

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Отметим, что ранее за проект брался Amazon - тогда шоураннером должен был стать Райан Кондал («Колония»), а продюсерами — Уоррен Литтлфилд («Фарго», «Рассказ служанки») и Мигель Сапочник («Игра престолов») при участии студий Pathfinder Media и Endeavor Content, однако в итоге что-то пошло не так и на нем поставили крест, решив вложиться в другое фентази - "Властелин колец".

Сейчас производством займётся упомянутая Pathfinder Media, которая должна была разрабатывать версию для Amazon. Продюсерами выступят Фредерик Малмберг и Марк Уилер из этой же компании.

В настоящее время Netflix и студия ищут сценариста, шоураннера и режиссёра.

Покупка прав на Конана — это очередное расширение библиотеки оригинальных фентази-сериалов стриминга, куда уже входят вышедший «Ведьмак», а также грядущие произведения по книгам Роальда Даля и «Хроники Нарнии».

Напомним, первая повесть о Конане-варваре вышла ещё в 1932 году в журнале Weird Tales. С тех пор Говард выстроил вокруг персонажа огромную вселенную. Позже Конан стал героем комиксов, игр, фильмов и сериалов. Наибольшую известность персонажу принёс фильм «Конан-Варвар» 1982 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. После этого был не менее шикарный сиквел, достаточно средний мультипликайионный сериал, а также неудачная попытка перезапуска с Джейсоном Момоа.

 

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Конан-варвар Арнольд Шварценеггер Властелин колец Netflix Шоубиз Новости сериалов
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