Владимир Зеленский Карантин в Украине День Победы война на Донбассе

Нет состава преступления: НАБУ закрыло дело против Грымчака

11:20
Грымчака уже никто не обвиняет - фото 1
Грымчака уже никто не обвиняет

То ли следователи не сумели склепать уголовку из ничего, но подставить экс-замглавы МинТОТ у них получилось, то ли бывший чиновник сумел пропетлять со следствием и порешать насчет ухода от уголовной ответственности.

Так или иначе, после громких рассказов о задержании чиновника, некогда занимавшего топовую должность, производство против него с треском развалилось.

Антикоррупционный суд отпустил бывшего замминистра Грымчака

Следователи "самого честного" Национального антикоррупционного бюро закрыли уголовное дело, в котором бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак значился подозреваемым.

Об этом на своей странице в Facebook написал сам, надо полагать, оправданный:

"Поскольку сегодня день добрых новостей, сообщаю, что дело, возбужденное НАБУ против меня по статье 366 УК Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления. Соответствующий отчет я опубликую здесь чуть позже, как только адвокаты получат весь пакет документов".

Как известно, Грымчака схватили на Подоле 14 августа 2019, когда тот решил сходить в магазин за арбузом. Его помощника Игоря Овдиенко упаковали непосредственно в момент передачи денег. Вместе с последним в передаче денег участвовал еще один помощник Грымчака - нацгвардеец Алексей Гетьман. Впрочем, на него наручники никто не надевал, да и в официальных данных его имя никто не упоминает.

Доказательств непосредственной причастности заместителя министра к нарушению закона правоохранители так и не публиковали.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Юрий Грымчак Кабмин взятка уголовное дело НАБУ Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В ЦИК назвали условия для проведения выборов в ОРДиЛО - фото 1
Законно не получится: в ЦИК обломали Ермака с выборами в "ДНР" и "ЛНР"
12:00
"Восточное партнерство" предполагает углубление экономического сотрудничества - фото 1
В ЕС утвердили план развития "Восточного партнерства"
09:20
В одной из областей Украины ввели адаптивный карантин: Что это значит? - фото 1
В одной из областей Украины ввели адаптивный карантин: Что это значит?
Вчера, 21:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
09 мая, 17:20
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
07 мая, 15:35