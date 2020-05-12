Нет состава преступления: НАБУ закрыло дело против Грымчака

Грымчака уже никто не обвиняет

То ли следователи не сумели склепать уголовку из ничего, но подставить экс-замглавы МинТОТ у них получилось, то ли бывший чиновник сумел пропетлять со следствием и порешать насчет ухода от уголовной ответственности.

Так или иначе, после громких рассказов о задержании чиновника, некогда занимавшего топовую должность, производство против него с треском развалилось.

Следователи "самого честного" Национального антикоррупционного бюро закрыли уголовное дело, в котором бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак значился подозреваемым.

Об этом на своей странице в Facebook написал сам, надо полагать, оправданный:

"Поскольку сегодня день добрых новостей, сообщаю, что дело, возбужденное НАБУ против меня по статье 366 УК Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления. Соответствующий отчет я опубликую здесь чуть позже, как только адвокаты получат весь пакет документов".

Как известно, Грымчака схватили на Подоле 14 августа 2019, когда тот решил сходить в магазин за арбузом. Его помощника Игоря Овдиенко упаковали непосредственно в момент передачи денег. Вместе с последним в передаче денег участвовал еще один помощник Грымчака - нацгвардеец Алексей Гетьман. Впрочем, на него наручники никто не надевал, да и в официальных данных его имя никто не упоминает.

Доказательств непосредственной причастности заместителя министра к нарушению закона правоохранители так и не публиковали.