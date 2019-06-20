Портнов на юрфаці - ганьба для Київського університету

Червоний від ганьби

Поновлення скандального Андрія Портнова на посаді на юрфаці Київскього університету імені Тараса Шевченка обурило багатьох - заступник міністра юстиції Сергій Петухов пояснює, чому так сталося.

Я закінчив бакалаврат КНУ ім. Шевченка у 2005 році ще до того, як там з'явився Портнов. Магістратуру я кинув, бо вона не мала ніякого сенсу, і поїхав вчитися у Кембридж.

Вчився я в епоху декана Андрейцева і вже тоді на факультеті було більше корупції, дурості та підлабузництва, ніж знань, поваги та гідності.

Я можу довго розповідати як люди потрапляли на факультет повз вступні іспити, як закривали сесії, хто танцював і співав замість навчання, хто з професорів ніколи не ходив на лекції, а хто не те що не був "світилом", а ледь говорив українською мовою. Але це внутрішня кухня, яку не варто виносити на широкий загал.

Те, що кафедру конституційного права поділили на три, аби дати посади усім кому потрібно, само по собі вже ганебно. Те кому віддали посаду завідувача кафедри конституційного! права ганебно ще більше.

Освіта юриста складається з двох складових частин - професіоналізму та етичності. Не є хорошим юрист, який має знання, але не використовує їх на благо суспільства.

Не знаю наскільки професійним юристом (конституціоналістом) є пан Портнов, але щодо другої складової йому точно немає чому вчити студентів.

За відгуками студентів, на лекції він просто не приходив. Якихось досліджень у сфери конституціоналізму від нього я теж не пригадую.

Якщо КНУ не переосмислить свою роль в українському суспільстві, він і далі продовжить занепадати.

Якщо університет вважає, що його роль служити будь-якій владі, радо надавати посади, премії, наукові ступені чи відзнаки будь-кому, хто в даний момент приймає рішення про розподіл державного бюджету, то це дорога в нікуди.

Сьогодні КНУ має статус придворного університету з усіма атрибутами - окремий рядок фінансування в бюджеті, увага можновладців і безумовний авторитет, який базується на минулих здобутках.

Яким буде майбутнє КНУ мають вирішувати його викладачі, студенти та випускники. На мою думку, саме зараз керівництво університету має вийти з заявою щодо ситуації з призначенням пана Портнова і окреслити своє бачення майбутнього розвитку КНУ.

Ще є час для рятування репутації Червоного корпусу, але він дуже швидко спливає.

Пост Сергія Петухова на фейсбуці: