Неотложный закон Зеленского оказался неконституционным

Конституционный суд отменил закон Зеленского

Закон, который был инициирован президентом и наспех принят "Слугами народа" в первые месяы работы Верховной Рады, не должен существовать в принципе. К такому выводу пришли судьи Конституционного суда Украины, которые изучили предложение Зеленского.

Речь идет о законе, который предусматривает учреждение уполномоченных Верховной Рады не только в области прав человека, но и в ряде других сфер.

Создание института кураторов "Слугами народа" судьи трактовали как возможную попытку власти вмешаться куда не следует. Более того, появление касты нардепов-смотрящих за соблюдением закона, прямо противоречит Конституции. Ведь принимать решение о том, нарушается ли закон где-либо, имеют право только судьи. Так что попытка лидера Зе команды

Об этом сказано в заключении КСУ, чьи сотрудники указали, что новый вид парламентского контроля может "представлять риск чрезмерного вмешательства парламента" в различные сферы общественных отношений.

"Конституционный Суд Украины предостерегает от введения такого контроля за соблюдением Конституции Украины, противоречащего Конституции Украины, а также способного привеси к юридической неопределенности, поскольку это несовместимо с принципом верховенства права — одной из основных гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Для человека и гражданина такая неопределенность является угрозой произвола со стороны органов публичной власти и их должностных лиц", - подчеркнули в суде.

Напомним, первые месяцы работы ВР ознаменовались так называемым "турборежимом" "Слуг народа", когда представители пропрезидентской партии голосовали за все законы подряд, даже не смотря на нарушения регламента, противоречий сути документов Конституции, и так далее.