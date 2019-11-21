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Неотложный закон Зеленского оказался неконституционным

16:20
Конституционный суд отменил закон Зеленского - фото 1
Конституционный суд отменил закон Зеленского

Закон, который был инициирован президентом и наспех принят "Слугами народа" в первые месяы работы Верховной Рады, не должен существовать в принципе. К такому выводу пришли судьи Конституционного суда Украины, которые изучили предложение Зеленского.

Речь идет о законе, который предусматривает учреждение уполномоченных Верховной Рады не только в области прав человека, но и в ряде других сфер.

Насильник Иванисов вышел из "Слуги народа". Но есть нюанс

Создание института кураторов "Слугами народа" судьи трактовали как возможную попытку власти вмешаться куда не следует. Более того, появление касты нардепов-смотрящих за соблюдением закона, прямо противоречит Конституции. Ведь принимать решение о том, нарушается ли закон где-либо, имеют право только судьи. Так что попытка лидера Зе команды

Об этом сказано в заключении КСУ, чьи сотрудники указали, что новый вид парламентского контроля может "представлять риск чрезмерного вмешательства парламента" в различные сферы общественных отношений.

"Конституционный Суд Украины предостерегает от введения такого контроля за соблюдением Конституции Украины, противоречащего Конституции Украины, а также способного привеси к юридической неопределенности, поскольку это несовместимо с принципом верховенства права — одной из основных гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Для человека и гражданина такая неопределенность является угрозой произвола со стороны органов публичной власти и их должностных лиц", - подчеркнули в суде.

Напомним, первые месяцы работы ВР ознаменовались так называемым "турборежимом" "Слуг народа", когда представители пропрезидентской партии голосовали за все законы подряд, даже не смотря на нарушения регламента, противоречий сути документов Конституции, и так далее.

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Конституционный суд закон омбудсмен Владимир Зеленский Конституция Новости
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