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Ненавидящий лоукосты менеджер МАУ стал советником комитета ВР по транспорту

10:00
Функционер МАУ будет курировать лоукосты в Верховой Раде - фото 1
Функционер МАУ будет курировать лоукосты в Верховой Раде

Работник жлобкомпании Игоря Коломойского «Междунардные авиалинии Украины» Юрий Мирошников будет советовать нардепам, какие законы стоит принимать для развития транспорта и инфраструктуры.

При этом назвать его незаангажированной личностью невозможно.

МАУ перешла к активному шантажу ради полетов через Россию

Члены транспортного комитета Верховной Рады долго искали подходящего на должность советника артиста, но КВНщики уже заняли более высокопоставленные кресла. Судя по всему, именно поэтому внештатным консультантом или, скорее, смотрящим, стал занимавший 15 лет должность президента МАУ Мирошников.

Примечательно, что ещё несколько лет назад, когда в Украину начали заходить крупные лоукостеры, топ-менеджер компании Коломойского рассказывал о том, как "дешёвые авиаперелеты убивают индустрию".

В итоге МАУ с ее завышенными ценами и хамским обслуживанием лишили монополии на полеты по многим направлениям.

Напомним, с 16 ноября самолеты МАУ перестанут летать в Амман, Минск, Ригу и Пекин, а количество рейсов из Киева в Бангкок и обратно сократят до трех в неделю. На такой шантаж в компании пошли из-за отказа правительства открыть им полеты через РФ. Из-за необходимости облетать Россию авиакомпания хочет добиться получения от государства многомиллиардных компенсаций.

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