МАУ перешла к активному шантажу ради полетов через Россию

МАУ прекратит полеты в Минск, Ригу и Пекин

Олигарх Игорь Коломойский и его жлобкомпания "Международные авиалинии Украины" жалуются на убыточность фирмы и требуют, чтобы Кабмин разрешил им экономить миллионы, пролетая над территорией страны-агрессора.

А чтобы правительство быстрее решало вопрос, топ-менеджеры МАУ решили отыграться на украинцах.

Так, в пятницу, 25 октября, в компании объявили о том, что "вынуждены сократить программу полетов" из "Борисполя".

С 16 ноября самолеты МАУ перестанут летать в Амман, Минск, Ригу и Пекин, а количество рейсов из Киева в Бангкок и обратно сократят до трех в неделю. При этом у Коломойского не скрывают, что новое расписание на весь зимний период составили из-за отказа правительства открыть им полеты через РФ.

"Мы оптимизируем систему хаба в Международном аэропорту Борисполь с учетом колебаний спроса, транзитных потоков, прогнозов развития экономики Украины и ситуации с необходимостью облета территории Российской Федерации. Сокращение программы полетов обусловлено необходимостью оптимизации расходов авиакомпании и возвращения ее в зону безубыточности, - заявили в МАУ. - Изменения будут действовать до выработки правительством Украины эффективного решения по созданию равных конкурентных условий для украинских и иностранных перевозчиков при выполнении рейсов с облетом территории Российской Федерации".

Тот факт, что все авиакомпании в данный момент находятся в равных условиях, и только лишь МАУ требует для себя преференции, компанию Коломойского, судя по всему, вообще не беспокоит. Как и то, что для многих тысяч украинцев искуственно созданные преграды по полетам по популярным маршрутам будут означать большие проблемы. Ведь лицензиями на полеты в тот же Минск МАУ определенно не поделится.