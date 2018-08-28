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Виталий Могилевский
Обозреватель Без Табу

Нефть раздора: Как Саддам Хусейн подавился Кувейтом

15:10, Сегодня
Саддам Хуссейн стал изгоем после вторжения в Кувейт - фото 1
Саддам Хуссейн стал изгоем после вторжения в Кувейт

28 августа 1990 года ровно 28 лет назад Саддам Хуссейн официально присоединил захваченный им Кувейт к Ираку. Что было дальше – в материале Без Табу.

Если хорошенько пройтись по истории военных конфликтов между соседними государствами за последние лет сорок, выяснится, что кремлевские стратеги не так уж и изобретательны, когда речь заходит о поводе для полноценного вторжения. Подумаешь, полезли якобы защищать русскоязычное население в Украине, где русским языком и по сей день пользуется минимум половина населения и, скорее, утесняется украинский язык, чем язык Пелевина и Сорокина. У кого свите Путина действительно стоило поучиться в свое время, так это у Саддама Хусейна. Мужчина работал широко и к вопросу повода для войны подходил творчески.

Нефть раздора: Как Саддам Хусейн подавился Кувейтом - фото 143606

Саддам Хуссейн - светский диктатор с претензиями

Конец восьмидесятых – начало девяностых прошлого века для Ирака были не наилучшим периодом. Восьмилетняя война с Ираном вроде и не завершилась поражением, но говорить о победе резона определенно не было. То, что затевалось как потенциальный захват иранских территорий, в Багдаде в итоге объявили операцией по сдерживанию экспорта исламской революции. Забыли сторонники Саддама лишь добавить, что задолго до вынужденного перемирия сил и ресурсов для экспорта у Хомейни и его фундаменталистов не осталось вовсе.

Маленький и скромный, но все же богатый Кувейт в этой войне в добровольно-принудительном порядке занял иракскую сторону. Диктатор с отчасти светским мировоззрением в качестве ситуативного союзника смотрелся безопаснее, нежели упрямый мулла, который ради неукоснительного следования своей трактовки Корана даже от достижений научно-технического прогресса был готов отказаться. При этом с повестки дня не был снят вопрос спорных территорий – например, приграничного месторождения нефти, которым с разной эффективностью пользовались обе стороны.

Нефть раздора: Как Саддам Хусейн подавился Кувейтом - фото 143611

Иракские танки в Кувейте

Именно это Хусейн и счел оправданным поводом для оккупации Кувейта и превращения государства во главе с шейхом Джабером ас-Сабахом в девятнадцатую по счету провинцию Ирака. Поначалу от «младшего брата» требовали компенсацию за добытое «черное золото», но она была несопоставима с ценностью реальных объемов добытой нефти и неподъемной для кувейтской экономики. Завышенные требования Багдад выставил вполне сознательно: никто не собирался ограничиваться несущественными вроде подачками, просто нужно было потянуть время и дать армии возможность подготовиться к блицкригу.

Откровенно говоря, шансов отбиться у эмира и его подданных не было изначально. Вся кувейтская армия в августе 1990 года насчитывала чуть менее 30 тысяч военнослужащих плюс пару сотен английских военных инструкторов. Техники хватало, но не на всякий танк находился толковый и опытный экипаж. Ирак же мог позволить себе отправить на захват соседнего государства наряду с элитным спецназом чуть ли не пушечное мясо из рядов новобранцев – 88 тысяч оккупантов все равно задавили обороняющихся числом с минимальными потерями. Те, кого не добили, чудом сумели уйти на территорию Саудовской Аравии следом за улетевшим на вертолете шейхом.

Двухдневная (2-4 августа 1990-го) военная операция и ее последствия были обставлены в лучших традициях сценария «ихтамнет». По инициативе Саддама вместо страны с конституционной монархией в качестве государственного строя была создана марионеточная «Республика Кувейт», такая себе «ДНР» на аравийский лад. Легенда была проста: кучке офицеров надоело, что правящая семья живет на широкую ногу, не задумываясь о проблемах простого люда. Но закосить под Ливию времен прихода к власти Каддафи не удалось – уж слишком топорными были попытки скопировать «капитанский бунт». Да и на Западе все отлично понимали, «кто есть who» и что с этим делать.

Так называемая «РК» просуществовала ровно 24 дня. Это время было необходимо оккупантам для подготовки юридических оснований аннексии. 28 августа 1990 было торжественно объявлено о вхождении Кувейта в состав Ирака в качестве провинции Ас-Саддамия. К тому моменту Саддама уже обложили международными санкциями со всех сторон. Присоединился даже СССР, который когда-то недурственно вложился в наращивание иракской военной мощи ради борьбы с «идеологически неправильным» Израилем. США в рамках операции «Щит пустыни» и вовсе начали активно перебрасывать в Персидский залив войска, параллельно потребовав от Ирака уйти из Кувейта до 15 февраля следующего года, иначе их выставят оттуда силой.

Нефть раздора: Как Саддам Хусейн подавился Кувейтом - фото 143613

Разбитая иракская техника на "шоссе смерти"

Всем известно, что было дальше. Бравые американские вояки при поддержке авиации НАТО настолько лихо и беспрепятственно размазали Хусейна и его превосходящие по численности вооруженные силы с неплохой инфраструктурой, что впечатлили даже советское командование. Иракцы из Кувейта, конечно, ушли. Но уходили они, сжигая за собой мосты в прямом смысле слова – одних только нефтяных скважин за день отступления поджигалось до сотни. На восстановление почти помноженной на ноль экономики жертвам иракской оккупации, хвала Аллаху, даже десяти лет хватило с головой.

Нефть раздора: Как Саддам Хусейн подавился Кувейтом - фото 143612

Кувейтский пейзаж 1991 года

Кое-что из этой истории государству-агрессору со столицей в Москве стоит вынести точно. Саддам отделался легким испугом по итогам «Бури в пустыне», но спустя десять лет с небольшим все же закончил плохо – на виселице в прямом эфире. Зато Ирак существует, хоть и преимущественно под американским протекторатом на первых порах. С Россией, правда, может получиться наоборот: диктатор врежет дуба своей смертью, а империя накроется медным тазом.

Виталий Могилевский, Без Табу

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