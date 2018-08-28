Нефть раздора: Как Саддам Хусейн подавился Кувейтом

15:10 , Сегодня , Сегодня

Саддам Хуссейн стал изгоем после вторжения в Кувейт

28 августа 1990 года ровно 28 лет назад Саддам Хуссейн официально присоединил захваченный им Кувейт к Ираку. Что было дальше – в материале Без Табу.

Если хорошенько пройтись по истории военных конфликтов между соседними государствами за последние лет сорок, выяснится, что кремлевские стратеги не так уж и изобретательны, когда речь заходит о поводе для полноценного вторжения. Подумаешь, полезли якобы защищать русскоязычное население в Украине, где русским языком и по сей день пользуется минимум половина населения и, скорее, утесняется украинский язык, чем язык Пелевина и Сорокина. У кого свите Путина действительно стоило поучиться в свое время, так это у Саддама Хусейна. Мужчина работал широко и к вопросу повода для войны подходил творчески.

Саддам Хуссейн - светский диктатор с претензиями

Конец восьмидесятых – начало девяностых прошлого века для Ирака были не наилучшим периодом. Восьмилетняя война с Ираном вроде и не завершилась поражением, но говорить о победе резона определенно не было. То, что затевалось как потенциальный захват иранских территорий, в Багдаде в итоге объявили операцией по сдерживанию экспорта исламской революции. Забыли сторонники Саддама лишь добавить, что задолго до вынужденного перемирия сил и ресурсов для экспорта у Хомейни и его фундаменталистов не осталось вовсе.

Маленький и скромный, но все же богатый Кувейт в этой войне в добровольно-принудительном порядке занял иракскую сторону. Диктатор с отчасти светским мировоззрением в качестве ситуативного союзника смотрелся безопаснее, нежели упрямый мулла, который ради неукоснительного следования своей трактовки Корана даже от достижений научно-технического прогресса был готов отказаться. При этом с повестки дня не был снят вопрос спорных территорий – например, приграничного месторождения нефти, которым с разной эффективностью пользовались обе стороны.

Иракские танки в Кувейте

Именно это Хусейн и счел оправданным поводом для оккупации Кувейта и превращения государства во главе с шейхом Джабером ас-Сабахом в девятнадцатую по счету провинцию Ирака. Поначалу от «младшего брата» требовали компенсацию за добытое «черное золото», но она была несопоставима с ценностью реальных объемов добытой нефти и неподъемной для кувейтской экономики. Завышенные требования Багдад выставил вполне сознательно: никто не собирался ограничиваться несущественными вроде подачками, просто нужно было потянуть время и дать армии возможность подготовиться к блицкригу.

Откровенно говоря, шансов отбиться у эмира и его подданных не было изначально. Вся кувейтская армия в августе 1990 года насчитывала чуть менее 30 тысяч военнослужащих плюс пару сотен английских военных инструкторов. Техники хватало, но не на всякий танк находился толковый и опытный экипаж. Ирак же мог позволить себе отправить на захват соседнего государства наряду с элитным спецназом чуть ли не пушечное мясо из рядов новобранцев – 88 тысяч оккупантов все равно задавили обороняющихся числом с минимальными потерями. Те, кого не добили, чудом сумели уйти на территорию Саудовской Аравии следом за улетевшим на вертолете шейхом.

Двухдневная (2-4 августа 1990-го) военная операция и ее последствия были обставлены в лучших традициях сценария «ихтамнет». По инициативе Саддама вместо страны с конституционной монархией в качестве государственного строя была создана марионеточная «Республика Кувейт», такая себе «ДНР» на аравийский лад. Легенда была проста: кучке офицеров надоело, что правящая семья живет на широкую ногу, не задумываясь о проблемах простого люда. Но закосить под Ливию времен прихода к власти Каддафи не удалось – уж слишком топорными были попытки скопировать «капитанский бунт». Да и на Западе все отлично понимали, «кто есть who» и что с этим делать.

Так называемая «РК» просуществовала ровно 24 дня. Это время было необходимо оккупантам для подготовки юридических оснований аннексии. 28 августа 1990 было торжественно объявлено о вхождении Кувейта в состав Ирака в качестве провинции Ас-Саддамия. К тому моменту Саддама уже обложили международными санкциями со всех сторон. Присоединился даже СССР, который когда-то недурственно вложился в наращивание иракской военной мощи ради борьбы с «идеологически неправильным» Израилем. США в рамках операции «Щит пустыни» и вовсе начали активно перебрасывать в Персидский залив войска, параллельно потребовав от Ирака уйти из Кувейта до 15 февраля следующего года, иначе их выставят оттуда силой.

Разбитая иракская техника на "шоссе смерти"

Всем известно, что было дальше. Бравые американские вояки при поддержке авиации НАТО настолько лихо и беспрепятственно размазали Хусейна и его превосходящие по численности вооруженные силы с неплохой инфраструктурой, что впечатлили даже советское командование. Иракцы из Кувейта, конечно, ушли. Но уходили они, сжигая за собой мосты в прямом смысле слова – одних только нефтяных скважин за день отступления поджигалось до сотни. На восстановление почти помноженной на ноль экономики жертвам иракской оккупации, хвала Аллаху, даже десяти лет хватило с головой.

Кувейтский пейзаж 1991 года

Кое-что из этой истории государству-агрессору со столицей в Москве стоит вынести точно. Саддам отделался легким испугом по итогам «Бури в пустыне», но спустя десять лет с небольшим все же закончил плохо – на виселице в прямом эфире. Зато Ирак существует, хоть и преимущественно под американским протекторатом на первых порах. С Россией, правда, может получиться наоборот: диктатор врежет дуба своей смертью, а империя накроется медным тазом.

Виталий Могилевский, Без Табу