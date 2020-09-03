Не время умирать: Трейлер, дата выхода и актеры нового фильма про Джеймса Бонда

БОНД-25: разбит, но не сломлен

В четверг, 3 сентября, был наконец-то представлен трейлер 25-го фильма про Джеймса Бонда - "Не время умирать". Теперь осталось дождаться премьеры.

Ответственный за картинку и сценарий нового боевика про Агента 007 - знаменитый автор "Настоящего детектива" Кери Фукунага. Если судить по еще одному его сериалу - "Манияк" - он вполне может добавить бондиане и немного милого и стильного абсурда, который был фишкой первого "Казино Рояль".

Впрочем, судя по трейлеру, эти навыки могут и не быть задействованы, зато нас ждет жесткий экшн со взрывами, погонями и дорогущими спецэффектами, а также - шикарными актерами.

Сюжет

Агент 007 ушел в отставку и даже женился на девушке-психиатре, однако Бонд вновь вынужден вернуться, чтобы спасти ученого и дать отпор злодею по имени Сафин (ударение в фамилии поставьте сами), обладающему мощным оружием и не боящемся других агентов с двумя нулями.

Трейлер

Не время умирать 2020 - смотреть онлайн трейлер фильма:

Актеры и роли в фильме

Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда, агента 007

в роли Джеймса Бонда, агента 007 Рами Малек в роли Сафина

в роли Сафина Рэйф Файнс в роли М, глава MИ-6

в роли М, глава MИ-6 Наоми Харрис в роли мисс Манипенни

в роли мисс Манипенни Рори Киннер в роли Билла Таннера, начальника управления персоналом МИ-6

в роли Билла Таннера, начальника управления персоналом МИ-6 Леа Сейду в роли психиатра Мадлен Суонн

в роли психиатра Мадлен Суонн Бен Уишоу в роли Q

в роли Q Джеффри Райт в роли Феликса Лейтера

в роли Феликса Лейтера Ана де Армас в роли Паломы, агента ЦРУ

в роли Паломы, агента ЦРУ Лашана Линч в роли Номи, агента '00'

в роли Номи, агента '00' Давид Денсик в роли Уолдо

в роли Уолдо Кристоф Вальц в роли босса СПЕКТРа Эрнста Ставро Блофельда

в роли босса СПЕКТРа Эрнста Ставро Блофельда Билли Магнуссен в роли Логана Эша

в роли Логана Эша Постер



Дата выхода

Изначально фильм должен был выйти весной 2020, но стал одной из первых жертв пандемии коронавируса. В апреле премьеру перенесли на осень. Мировая премьера фильма "Не время умирать" состоится 12 ноября 2020. Синхронно со всем миром 25-й фильм бондианы покажут и в Украине.