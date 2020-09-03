Не время умирать: Трейлер, дата выхода и актеры нового фильма про Джеймса Бонда
В четверг, 3 сентября, был наконец-то представлен трейлер 25-го фильма про Джеймса Бонда - "Не время умирать". Теперь осталось дождаться премьеры.
Ответственный за картинку и сценарий нового боевика про Агента 007 - знаменитый автор "Настоящего детектива" Кери Фукунага. Если судить по еще одному его сериалу - "Манияк" - он вполне может добавить бондиане и немного милого и стильного абсурда, который был фишкой первого "Казино Рояль".
Впрочем, судя по трейлеру, эти навыки могут и не быть задействованы, зато нас ждет жесткий экшн со взрывами, погонями и дорогущими спецэффектами, а также - шикарными актерами.
Сюжет
Агент 007 ушел в отставку и даже женился на девушке-психиатре, однако Бонд вновь вынужден вернуться, чтобы спасти ученого и дать отпор злодею по имени Сафин (ударение в фамилии поставьте сами), обладающему мощным оружием и не боящемся других агентов с двумя нулями.
Трейлер
Не время умирать 2020 - смотреть онлайн трейлер фильма:
Актеры и роли в фильме
- Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда, агента 007
- Рами Малек в роли Сафина
- Рэйф Файнс в роли М, глава MИ-6
- Наоми Харрис в роли мисс Манипенни
- Рори Киннер в роли Билла Таннера, начальника управления персоналом МИ-6
- Леа Сейду в роли психиатра Мадлен Суонн
- Бен Уишоу в роли Q
- Джеффри Райт в роли Феликса Лейтера
- Ана де Армас в роли Паломы, агента ЦРУ
- Лашана Линч в роли Номи, агента '00'
- Давид Денсик в роли Уолдо
- Кристоф Вальц в роли босса СПЕКТРа Эрнста Ставро Блофельда
- Билли Магнуссен в роли Логана Эша
- Постер
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Дата выхода
Изначально фильм должен был выйти весной 2020, но стал одной из первых жертв пандемии коронавируса. В апреле премьеру перенесли на осень. Мировая премьера фильма "Не время умирать" состоится 12 ноября 2020. Синхронно со всем миром 25-й фильм бондианы покажут и в Украине.