Бонд 25: стало известно, кто станет девушкой Бонда

08:30 28 апреля,

Дэниел Крейг и Леа Сейду снова сыграют любовников / Постер к фильму "007: Спектр"

Продюсеры предстоящего боевика "Бонд 25", который станет юбилейным для шпионской франшизы и последним для актера Дэниела Крейга, сыгравшего легендарного агента 007, уже нашли актрису на роль девушки Джеймса Бонда. А также определились с ключевыми ролями.

Сообщается, что французская актриса Леа Сейду, появившаяся в картине 2015 года "007: Спектр" в роли психолога Мадлен Суонн снова вернется на съемочную площадку "бондианы". Таким образом, француженка станет первой девушкой, которая снимется в фильме о брутальном шпионе с лицензией на убийство во второй раз.

Режиссером юбилейной ленты Бонд 25 станет Кери Фукунага, известный по "Настоящему детективу".

Помимо 33-летней Сейду в фильме сыграют Рори Киннер, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Джеффри Райт.

Напомним, что на роль ключевого противника Бонда утвердили кандидатуру американского актера Рами Малека, получившего Оскар за роль Фредди Меркьюрри в "Богемной рапсодии". Ранее мы писали, кто может стать новым агентом британской разведки в будущих фильмах "бондианы".

Актерский состав фильма "Бонд 25"

Интересно, что актерский состав определен, но сам сценарий, над которым работает тот же Кэри Фукунага все еще находится в разработке. Мировая премьера "Бонда 25" назначена на 14 февраля 2020 года.