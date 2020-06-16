Не воинская часть: суд изменил адрес домашнего ареста для Стерненко

Стерненко будет отбывать арест в Киеве

Во вторник, 16 июня, Шевченковский районный суд Киева изменил место отбывания домашнего ареста для обвиняемого режимом в умышленном убийстве активиста.

После показательного судилища по избранию меры пресечения для Сергея Стерненко, в ходе которого судья так боялся изменить в сброшенном ему сверху тексте постановления хоть что-либо, что отправил подсудимого под домашний арест в воинскую часть ГПСУ, сами же прокурорские подали ходатайство об изменении адреса.

К слову, обвинители указывали на то, что судья может отправлять активиста на его домашний адрес в Киеве, а не по месту прописки - в Одессе, где выполнить постановление служителя Фемиды заведомо невозможно. Правда, испуганный и зашкваренный судья Бугиль решил отработать заказ с филигранной точностью и побоялся принимать решение о смене адреса без согласования с вышестоящими людьми. В итоге всем стало очевидно, что решение об избрании домашнего ареста было подготовлено заранее, еще до самого заседания суда.

Сегодня же подчиненные Венедиктовой накатали ходатайство об изменении адреса для выполнения меры, которое судья Елена Мелешак без разговоров удовлетворила.

Об этом на своем Telegram-канале написал сам Стерненко:

"Судья Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора. Теперь домашний арест я отбывать уже в Киеве, а не в военной части в Одессе. Правда, есть еще нюансы, но о них позже".

Напомним, 25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

Посадить самого активиста власти решили практически сразу после прихода к власти Владимира Зеленского. Запрос на посадку символизирующего проукраинскую позицию Стерненко формировал обиженный на Майдан Андрей Портнов. Впрочем, дело тянулось больше года, а только когда на должность генпрокурора назначили подконтрольную Банковой Ирину Венедиктову, события форсировали. Прокурор Андрей Радионов, который вел дело Стерненко, отказал требованию главы ОГП подписать текст подозрения, ссылаясь на то, что доказательств вины активиста он не видит, а спущенный ему сверху документ имеет все признаки предвзятости. После этого сотрудник ОГП вышел из дела, но ему нашли замену.

Вчера суд назначил Стерненкно два месяца домашнего ареста.