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Не тільки Кива: Січневими тарифними "майданами" керували з Росії

08:49
У протестів були московські куратори - фото 1
У протестів були московські куратори / Хвиля

Так звані "тарифні майдани" на початку року були організовані , заявив голова СБУ Іван Баканов.

Таку заяву очільник СБУ зробив під час виступу в парламенті.

"Ми маємо достатньо інформації, щоб стверджувати та доводити, що спецслужби РФ в постійному режимі моніторять суспільно-політичну ситуацію в Україні, протестні рухи та акції. Наголошую, я жодним чином не стверджую, що за цією акцією (на підтримку Стерненка) був розвідорган РФ, але я чітко стверджую, що Росія намагається будь-яким медійним приводом, щоб використати цю ситуацію на свою користь.

При цьому, як правило, патріоти й небайдужі громадяни можуть навіть не догадуватися, що їхні активні дії використовуються в інформаційній війні спецслужбами...

Пригадайте так звані "тарифні майдани" у січні цього року. Їхніми замовниками були куратори з Росії. Це теж метод впливу і зброя" - вказав він.

Нагадаємо, що січневі "майдани" відкрито координували люди Медведчука, зокрема Ілля Кива. Також їх активно піарили на його телеканалах, які тоді ще працювали й не були під санкціями.

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СБУ тарифы Илья Кива ФСБ ГРУ Иван Баканов Новини Украина
УНІАН
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