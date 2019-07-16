Лейтенант Баканов уничтожил подконтрольный ФСБ Dark Net

СБУ накрыла серверы Дарк нета

Исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов отчитался о ликвидации крупнейшей хакерской группировки, которая контролировала 40% русскоязычного сегмента скрытой от рядовых пользователей части Всемирной сети.

По словам главы спецслужбы, хакеров накрыли при сотрудничестве с американскими правоохранителями, но, думается, друг Владимира Зеленского просто чрезмерно нахваливает своих заграничных коллег, а на самом деле хакерских чертей по Даркнету гонял лично он. Вместе с Дмитрием Дубилетом, разумеется.

По данным же следствия, лидер группировки из Одессы 12 лет оказывал помощь хакерам и другим злоумышленникам, помогая им продавать оружие, наркотики, и другие запрещенные вещи.

В ходе брифинга Баканов пояснил, что обычно правоохранители могут эффективно разыскивать преступников, но в случае с так называемым Dark Net это невозможно. Для всех, кроме сотрудников СБУ.

"Вот уже несколько дней среди тех, кто не только слышал, но и пользовался Dark Net, царит паника, многие предпринимают попытки связаться с организаторами "абузоустойчивого" хостинга, который мы нейтрализовали в Одессе. Были предотвращены сотни, а возможно, тысячи противоправных посягательств на граждан Украины, США, Японии и Европы, на их органы власти и управления, объекты критической инфраструктуры", - похвастался достижениями Баканов, которому можно было бы и генерала выписать за подобные спецоперации.

Организатором хакерской команды является житель Одессы Михаил Рытиков. Он начал свою деятельность в середине 2000-х в Москве, а 12 лет назад основал целую компанию, которая стала оказывать масштабные услуги для преступности.

Группировка хакеров состоит из 10 основных участников, огромного количества пособников и посредников. Среди клиентов злоумышленников - тысячи человек, в том числе и разработчик вируса ZeuS Евгений Богачов, которого разыскивает ФБР.

- Все хакеры мира обеспокоены тем, что в руках спецслужб оказались сотни терабайт данных, которые могут стать доказательствами в сотнях уголовных дел во всем мире. По нашим оценкам, речь может идти о 40% русскоязычного сегмента Dark Net. - Только в США в отношении организатора хостинга выдвинуты обвинения, которые тянут на пятьдесят лет тюрьмы. Ему инкриминируют мошенничество, несанкционированное вмешательство, кражу персональных данных и ряд других преступлений. В частности, по данным американских правоохранителей, Рытиков участвовал в краже с последующей продажей более 160 миллионов "дампов".

Задержали стражи порядка самого главаря сети, а также еще одного участника его группировки. Правда, миллионеры-хакеры могут спокойно сбежать, поскольку судьи избрали им меру пресечения в виде домашнего ареста.

Причем к работе компании преступников может быть причастна ФСБ - группировка использовала зарезервированные за предприятиями Российской Федерации автономные системы IP. Так что Баканов способен нахлобучивать не только чертей из Борисполя, но и матерых хакеров-ФСБшников. Возможно, российские героинщики-фантасты, ваяющие книги об убивающем Гитлера попаданце-Путине, вскоре обратят внимание и на назначенного Зеленским замглавы СБУ, и он станет прототипом целого ряда книг.