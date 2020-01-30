Называвший активистов Майдана "ультранационалистами" дипломат стал советником Богдана

Андрей Хрипунов "всплыл" в Офисе президента

Александр Хрипунов, который верой и правдой прислуживал режиму Януковича, а также ненавидел Евромайдан и все проукраинское, успешно интегрировался в новую власть. Бывший генеральный консул Украины в Барселоне недавно стал официальным советником главы ОПУ.

Как выяснили журналисты "Схем", Хрипунов в последнее время стал часто появляться на Банковой, но постоянно избегал общения с представителями СМИ.

Скандальную известность он приобрел во время Евромайдана в 2014-м году, после того, как называл активистов "ультранационалистами с нацистской символикой". С такой формулировкой Хрипунов опубликовал статью в одном из местных СМИ в день расстрела Небесной сотни.

Тогда возмущенные представители общины потребовали от официального Киева увольнения зашкварившегося дипломата.

После бегства Яныка деятеля сняли с поста генконсула, а о нем долгое время ничего не было слышно.

Теперь же, как оказалось, антиукраинский деятель примкнул к Зе команде. Своим советником его сделал соратник Андрея Портнова, руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан.