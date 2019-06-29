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Названа самая сексуальная нация. Кто же это?

19:45
Названа самая сексуальная нация. Кто же это? - фото 1
Названа самая сексуальная нация. Кто же это?

Туристическая компания Big 7 Travel запустила опрос с вопросом, какая нация является самой прекрасной в мире. В онлайн-опросе приняли участие 1,5 млн человек. Итак, первое место заняли…

Украина самая счастливая страна…после Чада: исследование ООН

....украинцы!

"Украинцы имеют поразительную внешность и легко возглавили наш рейтинг в 2019 году. Кто может с этим не согласиться? Неудивительно, что здесь так много моделей",- отметили в компании.

На втором месте датчане, третьем - филиппинцы. А что там русские? А русским не повезло. Они заняли 33-е место из 50.

Отметим, что россиян и раньше определяли как не шибко красивых.

Так, на сайте знакомств BeautifulPeople, антирейтинг самых некрасивых наций возглавили британцы, индийцы и русские. Самыми симпатичными признаны жители скандинавских стран. Кто знает, может "нестандартность" одна из причин имперского комплекса россиян?

Напомним, на Западе опубликован очередной рейтинг о правах ЛГБТ в Европе. Спойлер: мы в нем не на самом лучшем месте. Согласно опубликованной статистике, Украина заняла 35-е место из 49. Самыми нетолерантными оказались Россия (46), Армения (47), Турция (48) и Азербайджан (49). На другом конце списка - Мальта, Бельгия и Люксембург, Дания и Финляндия.

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