Наушники AirDots – качественный звук и стабильный сигнал

В нашей жизни давно нашли свое применение современные технологии. Они окружают людей и способствуют появлению у них новых потребностей.

У каждого человека есть плеер, смартфон, с помощью которых можно включить любимую музыку. Еще более удобно это стало с появлением беспроводных наушников AirDots, разработанных компанией Xiaomi.

Они позволяют отвечать на звонки, запускать любимые песни без участия рук. И при этом слышать все звуки будете только вы, а окружающим ваши песни мешать не будут.

Характеристики и преимущества наушников

Данные изделия уже некоторое время представлены на рынке и сумели завоевать популярность среди потребителей благодаря своим качествам:

изделия отличаются легким весом и незаметностью. Вес составляет лишь 4 гр. Благодаря эргономичной форме наушники могут легко поместиться в ухо;

передача с применением Bluetooth. Это позволяет быстро подключиться и получить стабильный сигнал;

наличие единственной кнопки, которая является многофункциональной. С ее помощью можно выполнять переключение между звонками и музыкой;

возможность управлять голосом, для этого понадобиться отдельное приложение;

устройство может работать на протяжении 12 часов в автономном режиме;

от источника сигнал держится на расстоянии до 10 м;

нет необходимости в дополнительном запуске. Если наушники достать из док-станции они автоматически включаются;

драйвер, который обладает размером 7,2 мм, является довольно производительным. С его помощью четко звучат оттенки звуков и сигналы;

отсутствуют шумы, с обеих сторон отмечается четкий звук. Это достигается благодаря технологии DSP;

есть возможность подобрать наиболее удобные амбушюры. В комплекте их всего 3 пары – S,M,L;

док-станция обладает функцией зарядки в автономном режиме. Это обеспечивает возможность подзарядки во время того, как устройство надежно спрятано.

Преимущества гарнитуры

Подобная гарнитура позволяет ощущать себя более свободным, ведь у человека не скованы движения во время использования наушников. Изделие гарантирует стойкость сигнала и качество звука, эти показатели всегда находятся на высшем уровне. Наушники выпускают в двух цветах – белый, черный. Поэтому можно подобрать устройство под собственный стиль. И одно из наиболее важных факторов для покупателя – доступная цена. Почему такие наушники популярны? Они являются оптимальным вариантом, который позволяет слушать музыку и говорить с друзьями во время занятий фитнесом, прогулки в парке, пробежки, работы в офисе.