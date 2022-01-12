НАТО відкидає нахабний російський ультиматум

Генсек НАТО поставив агресора на місце / НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що держави Альянсу відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Про це Столтенберг заявив після засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі у середу.

За його словами, Росія на зустріч підняла пропозиції, які вона опублікувала в грудні, стосовно її безпекових ультиматумів.

"Вони включають вимоги не приймати жодних нових членів до НАТО і вивести сили з територій східних союзників. Союзники, зі свого боку, підтвердили свою політику відчинених дверей і право кожної держави обирати власні безпекові домовленості", - заявив Єнс Столтенберг.

За його словами, союзники підтвердили, що вони не дозволять позбавити їх можливості захищати та обороняти один одного, зокрема це стосується присутності військ НАТО у східній частині Альянсу.

Водночас Росія і НАТО виразили готовність до діалогу та вивчення можливості проведення наступних зустрічей, сказав генсек альянсу.

Столтенберг зазначив, що союзники готові розглянути конкретні пропозиції для пошуку конструктивних рішень.