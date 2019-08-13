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Поссориться с Варфоломеем: Зеленскому сделали предложение

10:07
Нарушить договор с Варфоломеем: Зеленскому сделали предложение - фото 1
Нарушить договор с Варфоломеем: Зеленскому сделали предложение

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием отменить передачу Андреевской церкви Константинопольскому Патриархату.

Зеленский встретился с Варфоломеем. Что изменится?

Автором прошения является гражданин Александр Логвиненко.

"Отменить передачу Андреевской церкви в 2018 году в безвозмездное постоянное пользование Константинопольского Патриархата, как объект культурного наследия и памятник архитектуры народа Украины, которая находится в государственной собственности", - говорится в документе.

Поссориться с Варфоломеем: Зеленскому сделали предложение - фото 185816

Отметим, что решение о передаче исторического памятника Варфоломею было инициировано при поддержке Петра Порошенко. На данный момент там находится представительство Константинопольского Патриархата.

Поддержи ли петицию Владимир Зеленский? Вряд ли. Из-за этого разразится скандал.

Однако есть предположение, что часть договоренностей старой власти и вправду не будут исполняться новой. Президент Украины достаточно ясно выразился о своем нейтральном отношении к вопросам религии. Именно это он и дал понять Варфоломею, заявив о поддержке "невмешательства государства в дела Церкви".

Напомним, "протестуйте!": Филарет призвал к бунту против Епифания.

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УПЦ МП Новости Украина
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