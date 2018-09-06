Народное недоверие: Зачем Гриценко связался с политическими трупами

12:05 , Сегодня , Сегодня

Гриценко заключил сомнительный союз / пресс-служб политика

Автор Без Табу объясняет, почему союз с одиозными Балогой и Добродомовым навредит Анатолию Гриценко и собьет на взлете неожиданного лидера электоральных симпатий украинцев.

Некоторые политические альянсы в Украине способны удивить даже видавшего многое избирателя. Причем удивить зачастую неприятно, как это было в случае с нежданной парламентской коалицией Партии Регионов и СПУ, превратившей Александра Мороза в политический труп. Но оказывается, что далеко не все способны учиться на чужих ошибках. Или же принципиально хотят сами получить по лбу, предварительно наступив на грабли.

Летом коллеги указывали, что Анатолию Гриценко при всех его плюсах и минусах как кандидата в президенты не хватает толковой команды с несколькими узнаваемыми лицами в авангарде. Одной Юлией Мостовой, которой приписывают колоссальное влияние на мужа, сыт не будешь, а в контексте парламентских выборов и подавно стоило бы пошевелиться. Сам полковник запаса в лучшем случае разглагольствовал о необходимости привлечения новых лиц со свежими идеями. Никаких решительных действий, только слова, включая то ли шуткой, то ли спекуляцией на тему переговоров с Вакарчуком.

Тем более удивительной оказалась вчерашняя новость, которая имела взрывной эффект и была мгновенно растиражирована десятками источников. Бывший министр обороны якобы договорился о сотрудничестве с Виктором Балогой и Дмитрием Добродомовым в рамках движения «Народное доверие». Бывший глава МЧС в правительстве Азарова согласно достигнутым договоренностям должен взять на себя роль начальника предвыборного штаба, а на плечи недавнего претендента на должность градоначальника Львова и бывшего резидента канала «Интер» и любимца русской шпионки Марии Столяровой легла ответственность за раскрутку новосозданной политической платформы в масс-медиа и создание «правильной», идеологически верной программы политсилы.

Анатолий Гриценко на это сообщение среагировал с подозрительным опозданием. И ответ его был скорее предсказуемым, чем неожиданным: ни о каком сотрудничестве речи идти не может. Причина тому проста – нельзя назначить главу предвыборного штаба, если сам штаб еще не создан. Этим заявлением один из потенциальных лидеров президентской гонки еще больше напустил туману. Однако объясняется такая реакция предельно просто.

Гриценко и его обтекаемый ответ

Дело в том, что оба соратника – персонажи, мягко говоря, токсичные и способные повлиять на рейтинг любого союзника в худшую сторону одним лишь присутствием рядом. Тот же Добродомов, к примеру, продолжает умело притворяться патриотом и политиком новой волны. Но стоит обратить на его персону пристальное внимание, как открываются наиболее неприглядные детали биографии. И наличие фамилии нардепа в темниках небезызвестной «Матильды» Столяровой – далеко не изюминка по сравнению с тем, как активно на местных выборах 2015-го протащить Добродомова во второй тур к Садовому взялись остатки местных «регионалов». В какой-то момент они даже махнули рукой на своего кандидата Олега Баляша, но до вожделенного второго места не хватило полутора процентов. Также знающие источники называют Добродомова троянским конем и верным служакой Левочкина.

Лучшее фото Балоги)

Поведать что-то новое о Балоге и его большом семействе непросто. Этот мукачевский клан остается на плаву при любой власти, как и конкурирующая семья Шуфричей. Если вынести за скобки личные противоречия, получится, что и те, и другие занимаются общим делом: небезвозмездно выступают в роли «крыши» для сомнительных делишек вроде вырубки лесов или контрабанды в особо крупных размерах да в меру сил ретранслируют на Закарпатье тезисы российской пропаганды. Глава «Единого центра» по сравнению с конкурентом преуспел куда больше, поскольку чуть умнее и не призывает напрямую к братскому примирению с Россией. Но он и предать может в любой момент, что проделывал в свое время как минимум с «оранжевыми».

При этом есть версия, согласно которой новость об объединении усилий с Балогой – не более чем информационный вброс с целью ударить по рейтингам Гриценко. Вы ведь помните, кому с недавних пор принадлежит телеканал «112 Украина»? Виктору Медведчуку, которому еще со времен СДПУ (о) верно служит Шуфрич. Эта нехитрая атака бьет сразу по двум целям. Но тут же в голову приходит контраргумент: не такие уж и продвинутые политтехнологи у кума Путина, чтобы придумать столь хитрую комбинацию.

Добродомов входит / Олег Федонюк via Facebook

С другой стороны, не забываем, что после «Интера» Добродомов прописался на еще более «зашкваренном» канале – NewsOne, который ныне находится под управлением не менее одиозного, чем Медведчук юриста семьи Януковича – Андрея Портнова. А потому – да, союз с Добродомовым – очень плохо для Гриценко.

Кстати, многие забыли, но сам Добродомов в команде Гриценко – как минимум с мая 2018.

Пост Дмитрия Добродомова на фейсбуке

А полковнику запаса, в свою очередь, стоит хорошенько призадуматься над своей дальнейшей стратегией. Если сомнительный «тройственный союз» все же существует, но о нем почему-то не спешат сообщать официально, то дела плохи. При таком раскладе Гриценко остается лишь смириться со статусом фаворита не слишком объективных соцопросов, не более. Есть и более закрученный вариант: как минимум одного из «союзников» кураторы подослали нарочно с целью обвалить своими неоднозначными действиям рейтинг экс-главы Минобороны. Это еще не выстрел себе в ногу из дробовика, но как минимум неприятное попадание в капкан на мелкого зверя.

Важно, что этот то ли слух, то ли инсайд опровергает другие предположения о возможных союзах. Если есть контакт с Виктором Балогой, то о возможной поддержке Порошенко в обмен на должность министра обороны или секретаря СНБО речи идти не может. Если есть контакт с Добродомовым, то отпадает вариант с поддержкой со стороны партии «Самопоміч». Подобные метания туда-сюда обычно не приводят ни к чему хорошему.

Мемасы из "одноклассников" - пока главное оружие Анатолия Гриценко. Посмотрим, что придумют Балога и Добродомов

Главный вопрос, однако, в другом: есть ли у Анатолия Гриценко реальные шансы и перспективы хотя бы выйти во второй тур, чтобы можно было говорить об их утрате?

Виталий Могилевский, Без Табу