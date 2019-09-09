Нарко: Мексика 2 сезон - дата выхода сериала

Нарко: Мексика 2 сезон - дата выхода

Новый 5 сезон сериала "Нарко", в быту - "Нарко: Мексика" 2 сезон готовится к выходу в 2019 году. После пробного запуска 4 сезона в виде спин-оффа, Netflix подтвердили, что сериал и дальше будет следовать мексиканскому сюжету. Когда ожидать новый сезон "Накро" - читай на Без Табу.

Телесервис Netflix продлил сериал "Нарко" на 5 сезон. Фактически, 4 и 5 сезоны - это уже спин-офф сериала, так как события перенеслись в Мексику (хотя там тоже мелькают Эскобар и джентльмены из Кали - простите за спойлер). Изначально 4 сезон планировалось сделать тестовым - как понравится зрителям новый поворот сюжета, и рейтинги подтвердили эффективность этого шага.

Последний сезон сериала вышел в ноябре 2018 года - Нарко: Мексика перенес нас в самое сердце разборок между УБН, полицией и накрокартелями аж в Мексику в 1980-е.

Диего Луна в сериале "Нарко: Мексика"

Новые герои, которые полюбидись с первого взгляда, старые знакомые уже лица, стрельба, деньги и борьба за власть - все отлично "зашло" фанатам сериала. Так что готовятся съемки продолжения. Действия так же будут проходить в Мексике, так что съемочной группе снова стоит посетить солнечную страну.

Майкл Пенья в роли Кики Камарены / Нарко: Мексика

Эрик Ньюман остается шоураннером проекта, Диего Луна снова вернется к роли наркобарона Феликса Гальярдо. А вот персонажа Майкла Пеньи уже не будет (хотя, не исключено, что зверски убитый в финале первого сезона Кики Камарена появится как флешбек).

По инсайдерской информации, 2 сезон "Нарко: Мексика" готовятся выпустить снова в ноябре 2019. Более точной даты пока нет.