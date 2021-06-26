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Нарешті: Усик проведе бій з Ентоні Джошуа

Вчера, 21:12
Усик битиметься з гегемоном - фото 1
Усик битиметься з гегемоном / АР

Визначився майбутній суперник українського боксера Олександра Усика.

Опонувати українцю буде британець Ентоні Джошуа.

Бій відбудеться 25 вересня у Лондоні, скоріш за все, на стадіоні футбольного клубу «Тоттенгем».

На кону будуть чемпіонські титули в важкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO.

Минулої осені Олександр Усик переміг британця Дерека Чісору й здобув перший титул у важкій вазі (від 90,7 кілограма). Українець заволодів поясом WBO Inter-Continental.

Пояси WBA, IBF належать Джошуа, який вважається лідером дивізіону.

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бокс Александр Усик Энтони Джошуа Новини Спорт
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