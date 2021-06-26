Нарешті: Усик проведе бій з Ентоні Джошуа
Усик битиметься з гегемоном / АР
Визначився майбутній суперник українського боксера Олександра Усика.
Опонувати українцю буде британець Ентоні Джошуа.
Бій відбудеться 25 вересня у Лондоні, скоріш за все, на стадіоні футбольного клубу «Тоттенгем».
На кону будуть чемпіонські титули в важкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO.
Минулої осені Олександр Усик переміг британця Дерека Чісору й здобув перший титул у важкій вазі (від 90,7 кілограма). Українець заволодів поясом WBO Inter-Continental.
Пояси WBA, IBF належать Джошуа, який вважається лідером дивізіону.
Другое на тему
Лукашенці - торба: Євросоюз ввів секторальні санкції проти Білорусі
25 июня, 11:04
Лідери ЄС дали Путіну копняка
25 июня, 10:20
Євро 2020: Україна дивом вийшла з групи - треба дякувати синьо-жовтим
23 июня, 21:01
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации