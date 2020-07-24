Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 8 - 24.07.2020

Как построить отношения с миллионером / Наречена для тата 3 сезон - выпуск 8

В пятницу, 24 июля, в эфире СТБ в 19:00 стартует восьмой выпуск шоу Наречена для тата 3. Все подробности нового 8 выпуска онлайн - на Без ТАБУ.

В восьмом выпуске Таню ждет откровенный разговор с экс-супругой миллионера Дениса. Бывшая Дениса – Настя – признается, почему случился разрыв отношений в их паре. С одной из черт характера мужчины девушке сложно было ужиться. Какой именно? И в чем же причина расставания, по мнению бывшей?

«Мне кажется, Настя перегнула», – поделится Таня.

Максим, который только начал свою историю в проекте, решит подкупить Риту оригинальной идеей свидания в оранжерее, где устроит девушке фотосессию. Во время общения мужчина решит рассказать ей о том, что никогда не был обделен женским вниманием.

Две женщины одоно мужчины / Наречена для тата 3 сезон - выпуск 8

«Я вел разгульный образ жизни», – признается Максим.

Риту такое откровение смутит. Готов ли мужчина меняться ради новых отношений?

Кроме того, телезрители познакомятся с новым одиноким папой – 38-летним Станиславом, который воспитывает 5-летнюю дочь Софию.

Станислав и София - новые герои третьего сезона / Наречена для тата 3 сезон - выпуск 8

«У меня была удачная семейная жизнь, просто она закончилась. Хочу начать заново, но так, чтобы она не заканчивалась», – скажет Станислав.

Мужчина работает спортивным реабилитологом, поэтому начнет знакомство с потенциальной невестой сразу с козырей, предложив сделать ей массаж... Каким будет первое впечатление от встречи?

Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 8 - 24.07.2020:

Смотрите 8 выпуск романтического реалити «Наречена для тата» сегодня, 24 июля в 19:00, на СТБ!