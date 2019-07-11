Нардепы приняли закон о новом избирательном кодексе

Рада приняла новый Избирательный кодекс. Неожиданно

В четверг, 11 июля, Верховная Рада наконец-то сподобилась одобрить все правки в Избирательный кодекс Украины, которые рассматривали без малого четыре года. Впрочем, более подходящей к происходившему будет фраза "с которым затягивали".

Именно для затягивания процесса принятия важного закона в документ вносили пачки правок, которых накопилось более четырех тысяч.

Сегодня же парламент 17 раз пытался вернуться к вопросу рассмотрения поправок, чтобы завершить процедуру.

В итоге же нардепы сумели продавить голосование за новый избирательный кодекс, но сделать это было очень тяжело. Дело в том, что многие депутаты вообще не пришли на работу, а другие - "устали" голосовать и демонстративно свалили из зала заседаний в момент, когда для принятия не хватало всего трех голосов.

Спикер Рады Андрей Парубий спасал ситуацию, как мог, и поименно апеллировал к филонившим депутатам из БПП и "УДАРа". В итоге после 15 голосований главе парламента пришлось лично спуститься к коллегам-нардепам, чтобы убедить их рассматривать законопроект.

В итоге многострадальный закон приняли усилиями 230 парламентариев.

Голосование по фракциям и в процентном соотношении:

Кодекс начнет действовать с декабря 2023 года и затронет лишь очередные выборы, которые запланированы на октябрь 2024 года. Досрочные же выборы Рады, если таковые будут, пройдут с мажоритарщиками, закрытыми списками и так далее.

Согласно тексту закона, кодекс фактически сделает невозможным торговлю мандатами, которую мы можем наблюдать даже сейчас.