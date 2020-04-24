Нардепы позвали в Раду представителя МВФ на рассмотрение антиколомойского закона

"Слуги народа" зовут людей из МВФ в Раду

"Слуги народа", загнавшие себя в глухой угол и создавшие ситуацию, когда для принятия закона, от которого зависит кредит МВФ, нужно переписать регламент Рады, хотят с пафосом завершить рассмотрение законопроекта.

Это следует из объявления, опубликованного на официальном сайте Верховной Рады вечером в четверг. 23 апреля.

Как указано в сообщении, во время вчерашнего заседания комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики руководитель ведомства Данил Гетманцев написал письмо в МВФ.

"В начале заседания председатель комитета Данил Гетманцев сообщил, что по инициативе членов комитета подписал письмо Международному валютному фонду с приглашением их представителей присоединиться к обсуждению законопроекту", - отметили в пресс службе Рады.

В послании нардеп пригласил представителя Фонда к обсуждению законопроекта о банках на следующем заседании Рады. Фактически работник МВФ, если там примут приглашение парламентариев, сможет толкнуть речь в Раде направил письмо к МВФ с приглашением прибыть в Раду именно с пафосной миссией присутствия на принятии законопроекта.

Как известно, закон, который дает возможность Украине получить транш МВФ, заблокировали подконтрольные Коломойскому народные депутаты, внеся 16 тысяч правок. Для противодействия им некоторые "Слуги народа", не желающие пилить сук, на котором сидят, решили переписать регламент ВР.

Их отчаянный шаг, с одной стороны, может быть эффективен для рассмаотрения закона во втором чтении. С другой же - блокирует возможность подавать адекватные правки к законопроектам.