До завтра не успеют: комитет ВР не закончил рассматривать правки к антиколомойскому закону

Коломойский пока удерживает страну без кредита МВФ

В четверг, 23 апреля, народные депутаты сообщили, что завершить принятие закона, согласно которому олигарх Игорь Коломойский не сможет получить обратно спасенный государством "ПриватБанк", к завтрашнему заседанию ВР они не успеют.

Таким образом, рассмотрение критически важного для страны документа откладывается на неопределенный срок.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы комитета ВР по вопросам финансов Ярослав Железняк.

По словам представителя "Голоса", в данный момент представители профильного ведомства Рады рассмотрели лишь 15630 преложенных в основном депутатами-"террористами" поправок.

"По состоянию на 23 апреля комитет прошел 15630 поправок в законопроекту, а это - 94% от общего количества. Заседание комитета по вопросам финансов парламента по рассмотрению поправок в законопроекту №2571-д 27 апреля будет финальным", - отметил нардеп. - Стоит отметить, что есть блок поправок относительно нотариального удостоверения и отмены предназначенных открытых торгов ФГВФЛ, к которым мы еще вернемся в конце рассмотрения, но общая ситуация понятна".

Как известно, закон, который дает возможность Украине получить транш МВФ, заблокировали подконтрольные Коломойскому народные депутаты, внеся 16 тысяч правок. Для противодействия им некоторые "Слуги народа", не желающие пилить сук, на котором сидят, решили переписать регламент ВР.

Их отчаянный шаг, с одной стороны, может быть эффективен для рассмаотрения закона во втором чтении. С другой же - блокирует возможность подавать адекватные правки к законопроектам.