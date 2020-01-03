Нардепы чаще всего катаются в ОАЭ и Монако с "рабочими визитами"

Нардепы гоняют в путешествия вместо рабочих поездок

В Раде девятого созыва продолжают соблюдать традиции предыдущих власть имущих, используя свой мандат в личных целях. Под видом налаживания связей с парламентариями из других стран "Слуги народа" и представители других партий летают купаться в море или играть в казино.

В пятницу, 3 декабря, в Комитете избирателей Украины предоставили анализ работы депутатских групп по межпарламентским связям с зарубежными странами.

Как оказалось, нардепы вместо реальной работы нацелены на путешествия в экзотические страны, которые несут крайне сомнительную пользу Украине.

Так, в КИУ заявили, что наиболее популярными для записи в группу межпарламентских связей являются США, Канада и Великобритания. Также популярными направлениями являются Польша, Германия, Италия, Швейцария, Израиль, Франция, Литва. И если полеты в эти страны действительно могут быть рабочими, то визиты в Объединенные Арабские Эмираты, Японию, Кубу, Сингапур, Корею, Саудовскую Аравию и Монако такими не назовешь.

"Институт депутатских групп по межпарламентским связям часто используется народными депутатами как разновидность политического туризма. Поэтому неудивительно, что в перечне самых популярных направлений есть не только стабильные парламентские демократии, но и достаточно экзотические страны вроде Монако, ОАЭ, Японии, Кубы или Сингапура, - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.- Практическую пользу для Украины от осуществления таких визитов можно назвать сомнительной. Так, 21 депутат входит в группу межпарламентских связей с Саудовской Аравией, хотя эта страна - с абсолютной монархией во главе с королем и имеет парламент без серьезных полномочий. Похожая ситуация с Объединенными Арабскими Эмиратами, где роль парламента также далека от украинских реалий. Понять, как подобные примеры могут быть использованы в работе Верховной Рады, действительно, сложно".