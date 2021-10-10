Нардепа Полякова вбив коктейль з метадону та бухла

Антон Поляков / скриншот

Стала відома поки що неофіційна версія смерті одіозного нардепа Антона Полякова, який помер у 33-річномі віці у таксі після спільної пиятики зі знйомим.

Подробиці про причину смерті Полякова повідомила чомусь народна депутатка з фракції "Слуга народу" Галина Янченко.

Вона заявила у facebook, що має дані про результати токсикологічного дослідження крові Антона Полякова – його смерть настала через одночасну дію на організм алкоголю та метадону.

"Смерть Антона Полкова наступила в результаті реакції алкоголю та метадону. За моєю інформацією, це показала токсикологія", - написала політикиня.

Водночас у прокуратурі на питання, чи відповідає дійсності повідомлення Галини Янченко про смерть нардепа від змішування алкоголю з метадоном, відповіли, що "не отримували результатів токсикологічної експертизи", і тому наразі не можуть ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.

Метадон – напівсинтетичний наркотичний лікарський засіб, заборонений у всіх країнах світу через високу смертність. Є синтетичним аналогом морфію. Одночасний прийом алкоголю та метадону вкрай небезпечний для організму, адже може призвести до летальних наслідків навіть при невеликих дозуваннях. Схоже, скандальний нардеп про це не знав.