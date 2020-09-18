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Нардеп Юрченко нашел предлог не явиться в суд

16:00
Юрченко не явился в суд - фото 1
Юрченко не явился в суд

В пятницу, 18 сентября, Высший антикоррупционный суд Украины должен был избрать меру пресечения зашкваренному и исключенному из "слуг народа" нардепу Александру Юрченко. Но сам парламентарий в зал заседания не явился.

Как заявила сегодня пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис, нардеп выбрал наверняка фейковую отмазку своей неявки, мол, он контактировал с зараженным коронавирусом человеком.

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- Рассмотрение ходатайства прокурора в ВАКС о заключении Юрченко под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 миллиона гривен было запланировано на 13:00. Подозреваемый не явился, якобы контактировал с лицом, у которого подтвержден COVID-19, - отметила представитель суда. - В итоге заседание было отложено на 15:00 21 сентября.

Скорее всего, соратник Зеленского, от которого президент открестился из-за попадания на взяточничестве, будет пытаться затягивать и петлять с судебными делами в надежде пойти по следам экс-нардепа Борислава Розенблата, который также был взят с поличным, но даже не сел в тюрьму.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос слил информацию о том, что помощник "слуги народа" Александра Юрченко был задержан на транше взятки в размере 13 тысяч долларов. Соратник Юрченко был всего лишь посредником при получении взятки в 200 тысяч у.е. Подозреваемый депутат является главой подкомитета ВРУ по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и требовал деньги за внесение изменений в нужный клиентами закон.

Не менее эпичным является и тот факт, что после публикации доказательств детективами НАБУ Ирина Венедиктова пыталась замять дело и отказывалась подписывать подозрение соратнику Зеленского, поскольку "Слугам народа" политически невыгодно признавать наличие в своей команде коррупционеров.

Более того, спецоперация НАБУ была закончена досрочно, ибо в Офисе генпрокурора, как только получили материалы производства, сразу же начали сливать информацию злоумышленнику.

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