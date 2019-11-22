Нардеп от "Слуги народа" фигурирует в деле о похищениях активистов Майдана

Сергей Литвиненко значится в уголовном деле о похищениях и убийстве активистов Майдана

В пятницу, 22 ноября, ещё одного народного избранника от Зе команды уличили в причастности к уголовным правонарушениям.

Бывший народный депутат Игорь Луценко, который проходит пострадавшим от группы ватных титушководов, опубликовал соответствующие доказательства на своей странице в Facebook.

По его словам, нынешний представитель "Слуг народа" Сергей Литвиненко фигурирует в деле о похищении самого Луценко, а также убийстве Юрия Вербицкого в январе 2014-го.

Судя по всему, парламентарий от пропрезидентской партии являлся едва ли не организатором преступлений против активистов Майдана.

Так, но данным следствия, Литвиненко руководил одним из спиртзаводов, который принадлежал криминальному авторитету Алексею Чеботареву по кличке "Чеба". Последний активно финансировал титушню и поддерживал антимайдан.

"Привет авая рука "Чебы" Щинкин в день преступления разговаривал с Литвиненко 24 раза. Столько же Щинкин звонил "титушкам" из группы похитителей и организатору преступления Зубрицкому. У меня нет сомнений, что в те кровавые ночи Литвиненко 24 раза общался с бандитами исключительно для того, чтобы "отговорить" их от плохих дел!", - написал Луценко.