Андрей Садовый Владимир Зеленский война на Донбассе

Нардеп от "Слуги народа" фигурирует в деле о похищениях активистов Майдана

18:00
Сергей Литвиненко значится в уголовном деле о похищениях и убийстве активистов Майдана - фото 1
Сергей Литвиненко значится в уголовном деле о похищениях и убийстве активистов Майдана

В пятницу, 22 ноября, ещё одного народного избранника от Зе команды уличили в причастности к уголовным правонарушениям.

Бывший народный депутат Игорь Луценко, который проходит пострадавшим от группы ватных титушководов, опубликовал соответствующие доказательства на своей странице в Facebook.

Нардепа-насильника Иванисова исключили из фракции "Слуга народа"

По его словам, нынешний представитель "Слуг народа" Сергей Литвиненко фигурирует в деле о похищении самого Луценко, а также убийстве Юрия Вербицкого в январе 2014-го.

Нардеп от 'Слуги народа' фигурирует в деле о похищениях активистов Майдана - фото 191729

Судя по всему, парламентарий от пропрезидентской партии являлся едва ли не организатором преступлений против активистов Майдана.

Так, но данным следствия, Литвиненко руководил одним из спиртзаводов, который принадлежал криминальному авторитету Алексею Чеботареву по кличке "Чеба". Последний активно финансировал титушню и поддерживал антимайдан.

"Привет авая рука "Чебы" Щинкин в день преступления разговаривал с Литвиненко 24 раза. Столько же Щинкин звонил "титушкам" из группы похитителей и организатору преступления Зубрицкому. У меня нет сомнений, что в те кровавые ночи Литвиненко 24 раза общался с бандитами исключительно для того, чтобы "отговорить" их от плохих дел!", - написал Луценко.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Партия Слуга народа Верховна Рада Игорь Луценко титушки Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Путин готовится к убийствам мирных граждан - фото 1
Россия вышла из Женевской конвенции по защите мирных людей во время войны
16:00
Арахамии нужно лишь оформить решение по Иванисову - фото 1
Нардепа-насильника Иванисова исключили из фракции "Слуга народа"
13:00
В Гааге прошел первый день слушаний международного арбитражного трибунала по атаке в Керченском проливе - фото 1
В Гааге прошли первые слушания арбитражного трибунала между Украиной и Россией
Вчера, 23:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
09:50
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
Вчера, 15:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
17 ноября, 19:00
Загрузка...