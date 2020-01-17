Крушение рейса Тегеран-Киев Владимир Путин Пленки Гончарука Владимир Зеленский

Нардеп обвинила коллег в подмене законов в пользу Авакова

08:00
Александра Устинова не верит в случайности - фото 1
Александра Устинова не верит в случайности

Вечером в четверг, 16 января, после того, как Рада поддержала проект закона в первом чтении № 2412 "О разведке", представитель "Голоса" Александра Устинова заявила, что во время обсуждения в комитете рассматривали документ с совсем другим содержанием.

Как утверждает народная избранница, закон который вчера был выставлен на голосование в ВР, предусматривет наделение Нацгвардии статусом субъекта системы военной разведки. При этом в Комитете Рады этого пункта не было.

Люди из Зе команды угрожали расправой нардепам "Голоса" прямо в Верховной Раде (ВИДЕО)

Более того, в представленной на сайте ВР версии документа также ничего не сказано о дополнительных полномочиях вверенного Авакову ведомства.

- Очень часто в стенах Верховной Рады проходит магия, или, будем говорить откровенно, - шуллерство. В первом проект закона, который подавался президенту, эта функция расширялась для Службы безопасности Украины, ее убрали. Если посмотреть на этот законопроект на сайте - этого пункта тоже нет, но на комитете раздали другой вариант. В нем уже появилась формулировка о возможности предоставления Нацгвардии возможности военной разведки, - отметила Устинова, подчеркнув, что не понимает, как появился этот пункт.

По словам парламентария, такие подтасовки и подмены текстов законов явно не могут быть случайностями.

Напомним, принятый вчера за основу законопроект предусматривает привлечение бойцов Нацгвардии для выполнения разведывательных задач. При этом описаны новые функции НГУ так расплывчато, что на практике все может быть совсем не так.

К примеру, подразделение МВД получит свой тайный бюджет для закупок и сможет внедрять агентуру в учреждения за границей. Означает ли это, что теперь в рамках "спецоперации" в США и Европе откроют кучу "Космолотов", неизвестно.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
законопроект Арсен Аваков Нацгвардия нардеп Верховна Рада Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Алена Бабак уходит из Кабмина - фото 1
Министр развития общин и территорий написала заявление об отставке
Вчера, 23:00
Украинская делегация будет участвовать в заседаниях ПАСЕ - фото 1
Украина возвращается в ПАСЕ
Вчера, 20:20
Государственный сайт "сливал" персональные данные всем желающим - фото 1
Паспорта, прописки и ИНН: государственный сайт вакансий дико зашкварился
Вчера, 19:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
12 января, 19:00
Да прибудет с вами Топ-10 лучших сериалов 2019 - фото 1
ТОП-10 лучших сериалов 2019 года по версии Без Табу
07 января, 09:00
Загрузка...