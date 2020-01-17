Нардеп обвинила коллег в подмене законов в пользу Авакова

Александра Устинова не верит в случайности

Вечером в четверг, 16 января, после того, как Рада поддержала проект закона в первом чтении № 2412 "О разведке", представитель "Голоса" Александра Устинова заявила, что во время обсуждения в комитете рассматривали документ с совсем другим содержанием.

Как утверждает народная избранница, закон который вчера был выставлен на голосование в ВР, предусматривет наделение Нацгвардии статусом субъекта системы военной разведки. При этом в Комитете Рады этого пункта не было.

Более того, в представленной на сайте ВР версии документа также ничего не сказано о дополнительных полномочиях вверенного Авакову ведомства.

- Очень часто в стенах Верховной Рады проходит магия, или, будем говорить откровенно, - шуллерство. В первом проект закона, который подавался президенту, эта функция расширялась для Службы безопасности Украины, ее убрали. Если посмотреть на этот законопроект на сайте - этого пункта тоже нет, но на комитете раздали другой вариант. В нем уже появилась формулировка о возможности предоставления Нацгвардии возможности военной разведки, - отметила Устинова, подчеркнув, что не понимает, как появился этот пункт.

По словам парламентария, такие подтасовки и подмены текстов законов явно не могут быть случайностями.

Напомним, принятый вчера за основу законопроект предусматривает привлечение бойцов Нацгвардии для выполнения разведывательных задач. При этом описаны новые функции НГУ так расплывчато, что на практике все может быть совсем не так.

К примеру, подразделение МВД получит свой тайный бюджет для закупок и сможет внедрять агентуру в учреждения за границей. Означает ли это, что теперь в рамках "спецоперации" в США и Европе откроют кучу "Космолотов", неизвестно.