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СБУ скрывает фигуранта дела Гандзюк от суда

19 апреля, 19:00
Игоря Павловского не привезли в суд из изолятора СБУ - фото 1
Игоря Павловского не привезли в суд из изолятора СБУ

Бывший помощник нардепа от БПП Игорь Павловский, которому недавно в суде изменили квалификацию преступления, не явился на заседание в пятницу, 19 апреля. При этом, как утверждает судья, скрывают его сотрудники СБУ.

Сегодня Шевченковский районный суд должен был рассматривать ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения обвиняемому сначала в организации убийства актвивистки Екатерины Гандзюк, а затем - в укрывательстве преступления.

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Из-за отстуствия самого подозреваемого служительница Фемиды Елена Малашак перенесла заседание на 22 апреля.

Сама же судья пояснила, что работники Службы безопасности игнорируют запросы суда и не поясняют, где находится Павловский, а также не доставляют его на заседания.

Адвокат злоумышленника Максим Болдин и вовсе заявил, что не может попасть к подзащитному - сегодня в изоляторе СБУ, где содержат Павловского, правозащитнику отказали в свидании. Аргументировали это оказанием ему медицинской помощи.

Юрист утверждает, что два дня назад в камере изолятора обвиняемый упал и получил травму головы, так что его могут держать или в СИЗО, или в больнице.

В то же время спикер СБУ Елена Гитлянская подчеркнула, что причины неявки Паловского в суд ей неизвестны.

Напомним, 4 ноября прошлого года умерла Екатерина Гандзюк. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД, рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.

21 января СБУ объявила в розыск организатора убийства Гандзюк.

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Игорь Павловский Убийство Гандзюк СБУ суд уголовное дело Новости
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