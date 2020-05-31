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Наместник Почаевской лавры боится, что его чипирует Билл Гейтс

18:00
К чипированию готовы? - фото 1
К чипированию готовы?

Филиал Русской православной церкви в Украине в очередной раз подтвердил свою пещерную неграмотность, собрав целое комбо из нелепых слухов и диких домыслов.

На днях митрополит Почаевский Владимир (Мороз), он же - викарий Киевской митрополии УПЦ (МП) и наместник Почаевской лавры сделал официальной заявление от имении вверенного ему духовного заведения.

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В нем поп поддержал дикое заявление своих коллег - молдавских сотрудников РПЦ. 19 мая те обвинили власти Молдовы в заговоре с основателем компании Microsoft Биллом Гейтсом, который якобы через вакцины против коронавируса "хочет внедрить в организм людей микрочипы, чтобы контролировать их с помощью технологий 5G”.

Если, дочитав до этого места, вы решили, что ознакомились с выдумкой редактора, знайте - это не так. Более того, есть документ, в котором настоятель Лавры расписывается в своем невежестве.

Наместник Почаевской лавры боится, что его чипирует Билл Гейтс - фото 200818
Позорный документ РПЦ
Наместник Почаевской лавры боится, что его чипирует Билл Гейтс - фото 200819

Несмотря на то, что заявление Молдавского Синода было высмеяно многими церковными и светскими деятелями как конспирологическая нелепость, митрополит Почаевский с братией монастыря выразил с ней полную солидарность и предостерег от использования прививок против коронавируса.

"Обращение Синода Православной Церкви Молдовы является в высшей степени актуальным и отвечает на серьезнейшие вызовы современности, с которыми сталкивается Святая Православная Церковь", – говорится в обращении Почаевской лавры к предстоятелю Церкви Молдовы.

"Поддерживаем Вашу исповедническую позицию. Желаем, чтобы Вы и в дальнейшем твердо и решительно защищали христианские ценности и предупреждали православных христиан об опасностях нашего времени", – пишет церковник в официальном обращении, опубликованном на сайте Молдавской митрополии.

Напомним, что Почаевская лавра была и остается одним из очагов распространения коронавируса в Украине.

Что касается “чипирования”, Билла Гейтса и боязни технологий 5G - то это одна из возникших в умах отсталых людей теорий заговора. Медийным лицом этого бреда стал бывший русский режиссер Никита Михалков, а сотрудники РПЦ активно продвигают эту ересь на местах.

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Религия в Украине
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