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Найти не получается: за помощь в поимке полтавского террориста пообещали вознаграждение

18:00
Роман Скрыпник вооружен и хорошо подготовлен - фото 1
Роман Скрыпник вооружен и хорошо подготовлен

Днем в пятницу, 24 июля, в полиции Полтавы окончательно расписались в собственной импотентности, решив обратиться к народу за помощью в розыске опасного преступника, который ускользнул от сотен правоохранителей прямо перед их носом.

Как заявили в пресс-службе копов, Романа Скрыпника, который вот уже почти сутки скрывается от правоохранителей, объявили в розыск и только сегодня все отделения полиции получат на него ориентировку.

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- Всем жителям Полтавской области следует быть осторожными, поскольку престпника есть граната, а также он хорошо подготовлен, - отметили в полиции. - Сумма, которую получит гражданин в качестве вознаграждения за помощь в поимке злоумышленника в данный момент согласовывается.

Напомним, утром в четверг 32-летнего Скрипника, которого подозревают в огранизации бандформирования, занимавшегося угоном авто, отправились задерживать "бравые" полицейские. В результате один из них оказался в руках злоумышленника.

Бывшй десантник из 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады получил автомобиль и уехал на нем вместе с одним из руководителей полиции области, который якобы вызвался быть заложником в обмен на своего подчиненного.

Несколько часов копы рапортовали о том, что готовы разрешить проблему силой, а также о том, что "заставляют" злоумышленника ездить по селам и не выезжать на трассу. Правда, доехав до Решетиловского леса, бывший боец сбежал. Найти его не могут до сих пор.

 

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