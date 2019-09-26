"Нах*я вы вопросы тупые задаете?", - в мэра Днепра Филатова вселился Кернес (ВИДЕО)

Филатов вызверился на депутата

Днем в среду, 25 сентября, мэра Днепра Бориса Филатова "накрыло" прямо на сессии горсовета. Услышав идиотский вопрос от одного из депутатов, городской голова решил повести себя в стиле Гепы, который может рассказать, кто кому кнопка.

Инцидент произошел после того, как представитель "Самопомощи" Александр Купиренко спросил, почему на сайте горсовета не публикуют никакой информации о продаже или аренде коммунального имущества.

Услышав вполне серьезно заданный вопрос, Филатов на секунду опешил, а после решил уточнить, знает ли его оппонент о существовании системы Prozorro. Когда оказалось, что да, мэр "взорвался":

"Так на*уя вы вопросы такие задаете тупые?! По данным "Прозорро" территориальная громада Днепра находится на четвертом месте в стране".

Смотрите видео резкой реакции Филатова на тупой вопрос депутата онлайн (18+):

Напомним, недавно мэр Днепра выиграл спор с президентом. Пари ему навязал посланник Коломойского Андрей Богдан во время посещения президентом Днепра. Суть пари заключалась в том, что мэр должен обеспечить открытие объекта после реконструкции до 14 сентября. Филатов в сроки уложился, хотя и перекрыл для этого движение по переправе с одного берега на другой.

Впрочем, с поражением олигарх, судя по всему, не смирился, посему городского голову будут пытаться сместить другим способом. Возможно, с помощью уголовного преследования.