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"Нагадить успели!": Неизвестные взломали кабинет замминистра юстиции

10:12
"Нагадить успели!": Неизвестные взломали кабинет замминистра юстиции - фото 1
"Нагадить успели!": Неизвестные взломали кабинет замминистра юстиции

В понедельник, 18 мая, неизвестные взломали кабинет замминистра юстиции Ольги Онищук.

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Об этом она написала в Facebook.

"Очередной "привет" от рейдеров и лиц, которые помогали им в осуществлении преступных намерений, я получила сегодня. В мой рабочий кабинет наведались непрошеные "гости" (хотя и не голуби, но нагадить успели), которые даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину!). И я не исключаю, что, возможно, оставили и другие визитки и "сюрпризы" в память, чтобы держать меня в страхе и постоянном напряжении", - заявила Олига Онищук.

'Нагадить успели!': Неизвестные взломали кабинет замминистра юстиции - фото 200193

По мнению чиновницы, взлом ее кабинет связан с враждебностью неких "групп влияния", которые недовольны работой Министерства юстиции. Имена предполагаемых заказчиков Онищук предпочла не называть.

"Еще несколько месяцев назад я писала о преодолении сложной полосы препятствий в режиме безумной нагрузки - как физической, так и психологической. О систематических угрозах и запугиваниях. Об ощущении постоянного "постороннего" наблюдения, о попытках дискредитировать честное имя и деловую репутацию. Сейчас недовольство различных "групп влияния" решениями Министерства юстиции, которые принимаются не в их пользу, только нарастает. Очевидно, им сложно смириться с тем, что и в дальнейшем они будут получать только законные решения Минюста!", - отметила Онищук.

'Нагадить успели!': Неизвестные взломали кабинет замминистра юстиции - фото 200194

На данный момент на месте преступления работают сотрудники Нацполиции.

"Сейчас выясняются все обстоятельства этого "визита", проверяем помещение на наличие взрывчатки и ядовитых веществ", - добавила замминистра.

Напомним, СБУ взломала переписку Продана и нашла бухгалтерию коррупции в ГФС.

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Новости Украина Министерство юстиции Национальная полиция
Без табу
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