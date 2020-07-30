"Нафтогаз" получил арестованные акции компании, которой владел "Газпром"

Компании из орбиты "Нафтогаза" передали в управление отжатые у русских акции

Национальная акционерная корпорация "Нафтогаз Украины" фактически получила в пользование компанию, которую отобрали у "Газпрома" за террористические действия и невыполнение условий контракта.

Как сообщили в четверг, 30 июля, в пресс-службе агентства по розыску и менеджменту активов, сегодня компании из орбиты "Нафтогаза" перешли в управление акции ЧАО "Газтранзит".

- Впервые в своей практике АРМА успешно реализовано кейс по передаче в управление арестованных ценных бумаг – пакета акций ЧАО "Газтранзит". Главным отличием акций от других видов активов является их существования в бездокументарной форме: акция – это учетная запись на счета в ценных бумагах в системе депозитарного учета. Это приводит ряд особенностей процедуры принятия и передачи таких активов в управление, в то время как опыт подобных операций фактически отсутствует в Украине, – заявили в ведомстве.

По итогам конкурса управлять акциями будут функционеры компании "Укртрансгаза", которая находится в группе "Нафтогаз".

Согласно официальным заявлениям, все доходы, полученные от забранного у русских имущества, будут поступать в бюджет.

Агрессоры "Газпрома" лишились акций благодаря расследованию НАБУ и САП о манипуляциях и выводу предприятия из-под ареста путем махинаций. Так, когда российские злоумышленники отказались платить штраф АМКУ, а ценности "Газпрома" были арестованы, акции "Укртрансгаза" умудрились перепродать компании нардепа Журжия по заниженным ценам. Именно поэтому детективы антикоррупционного бюро открыли уголовное дело и добились передачи акций государству.