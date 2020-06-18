"Нафтогаз" решает, подавать ли в суд против "Газпрома"

Нафтогаз не хочет терять деньги

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" рассматривает возможность подачи новых требований к российским террористам в международные судебные инстанции. Правда, при этом руководство НАК обращает внимание на то, что стоимость таких дел чрезвычайно высока.

Как заявила в четверг, 18 июня, советник главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль, в данный момент топы газовой компании оценивают возможности реализации требований к русским в суде.

- Мы пытаемся понять шансы победы в международных судебных инстанциях, поскольку они очень дорогостоящие. Думаю, никто из нас не хочет терять деньги, не понимая возможности получить позитивного варианта развития событий, - отметила Зеркаль. - При этом принимаем во внимание положения подписанного в конце прошлого года контракта, поскольку не хотим давать "Газпрому" ни одной возможности иметь какие-то зацепки, которые позволят ему избежать выполнения контрактных обязательств.

Напомним, в начале февраля исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявил о том, что "Нафтогаз" изучает возможности для подачи новых исков к "Газпрому" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС.

Напомним, в июле 2018-года "Нафтогаз" подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта и требованием от "Газпрома" примерно $11,6 миллиардов за период с 18 марта 2018 по 31 декабря 2019. "Газпром" 14 августа представил свой ответ на эти требования.

В конце прошлого года Россия и Украина продлили договор о транзите газа. Попытки прийти к соглашению были еще во время нормандской встречи. 19 декабря 2019 г. в ходе трехсторонних переговоров представители Украины и России сумели найти "компромисс" в данном вопросе. При этом наша страна должна потерять 12 миллиардов долларов из-за отказа от исков, а также терять около 3 миллиардов в год из-за предусмотренного снижения объема прокачки газа. Взамен "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 3 миллиарда у.е, которые должен по решению Стокгольмского арбитража.