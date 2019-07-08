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"Надо поговорить": Зеленский забил "стрелу" Путину - ВИДЕО

13:27
"Надо поговорить": Зеленский забил "стрелу" Путин - ВИДЕО - фото 1
"Надо поговорить": Зеленский забил "стрелу" Путин - ВИДЕО

Владимир Зеленский назначил Владимиру Путину встречу в Минске. Им "нужно поговорить".

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Соответствующее обращение он опубликовал в Facebook.

"Надо поговорить. Давайте обсудим, чем Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон", - начал гарант.

И тут же продолжил.

"Место: думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить, правда?", - резюмировал он.

Отметим, что не против поговорить и главарь России.

"Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов со своими соотечественниками на Донбассе, перестав называть их сепаратистами", - заявлял ранее Путин.

 
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