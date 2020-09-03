Нацсовет аннулировал лицензию "Прямой-FM"

Нацсовет аннулировал лицензию Прямой-FM

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию на вещание радиостанции "Прямой-FM".

Об этом сообщают "Прямой" и "Украинская правда".

Решение поддержали 5 членов Нацсовета, 2 выступили против и еще 1 воздержался. Во время обсуждения вопроса, генпродюсер Прямого Светлана Орловская обвинила регулятор в давлении. Ее поддержал Владимир Вятрович, принимавший участие в онлайн-заседании.

"Сегодняшнее решение четко показало направленность Национального совета, который, к сожалению, превратился в еще один орган власти, зависящий от Банковой. Мы прекрасно видели, как формировался состав этого Национального совета - люди, которые так или иначе связаны с проектами президента Зеленского. И сейчас мы, к сожалению, пожинаем плоды этой постепенной монополизации Нацсовета, и она превратилась в инструмент наступления на свободу слова", - заявил нардеп и экс-глава Института Нацпамяти.

Из-за чего была аннулирована лицензия Прямой-FM?

По мнению Нацсовета, на протяжении года канал проводил вещание на части частот, но не освоил одну частоту и не обратился к регулятору вовремя по этому поводу.