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Нацполиция обзаведется священниками - Аваков

20:00
Нацполиция обзаведется священниками - Аваков - фото 1
Нацполиция обзаведется священниками - Аваков

В структуре Нацполиции будет создан институт капелланов.

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Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на главу МВД Аресена Авакова.

По словам министра, на данный момент служба военного духовенства имеется в Нацгвардии и Госпогранслужбе. Вскоре такой же институт возникнет и в составке полиции.

"В Нацгвардии внедрена структура капелланского служения, которая соответствует структуре большинства воинских формирований многих стран мира. Мы ввели в батальонах штатные должности военных священников. В случае, когда гвардеец выполняет боевые задачи в полевых условиях, мы разработали и изготовили мобильный комплекс духовной поддержки", - рассказал Аваков и подчеркнул, почему подобное новшество так важно для правоохранителей.

"В среднем, полицейский становится свидетелем около 200 критических ситуаций за свою карьеру. Правоохранителям тоже нужна помощь и поддержка, поэтому капелланская деятельность будет расширена, в том числе, и на полицию", - добавил министр.

Напомним, Филарет поплакался Авакову. На "репрессии" ПЦУ.

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ПЦУ Арсен Аваков Нацгвардия Национальная полиция Новости Украина
Униан
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